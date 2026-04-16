Neuer Verstappen-Plan: 1 Jahr Pause wegen McLaren-Wechsel

Die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 steht weiterhin in der Schwebe. Nun erklärt ein Insider, dass es einen konkreten Rückzugs-Plan des Niederländers gibt und sich die Anzeichen darauf verdichten.

Die Hälfte der Rennpause in der Motorsport-Königsklasse ist um. Aufgrund der kriegsbedingten Renn-Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien findet der nächste GP erst am 3. Mai in Miami statt. An der frustrierenden Lage von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen wird sich allerdings in dieser Zeit nichts ändern.

Der Niederländer erlebte nach der großen Reglement-Änderung vor Saisonstart ein absolutes Horror-Szenario. Platz 6 in Australien, Ausfall in China und Platz 8 in Japan sind zu wenig für die Ansprüche des 28-jährigen F1-Superstars.

Er kommt mit den neuen Autos überhaupt nicht zurecht, verglich die neue Fahrweise sogar mit einem Rennen "Mario Kart". Nach den Asien-Rennen sprach er auch offen über ein mögliches Karriere-Ende, denn ihm fehlt die Lust und Motivation, in dieser Form weiterzufahren.

Neue Ziele für Verstappen

Hinzu kommt, dass er heuer erstmals bei den Langstreckenrennen in einem Mercedes an den Start gehen wird. Bei den 24 Stunden vom Nürburgring wird er alle Blicke auf sich ziehen und versuchen, direkt mit einem Premieren-Sieg bei dem Klassiker zu starten.

Sein großes Ziel ist aber weiterhin ein Antreten bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Nun haben zwei Experten ein mögliches Szenario erwähnt, mit dem Verstappen zwar seine Formel-1-Karriere nicht beenden würde, sich aber dennoch auf das Rennen in Frankreich fokussieren würde.

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Ex-F1-Fahrer Johnny Herbert ist sich sicher, dass Verstappen nach dem Jahr seine Red-Bull-Ära beendet und ein Jahr Pause von der Königsklasse machen wird. In der Zwischenzeit würde er sich voll und ganz auf die Langstreckenrennen konzentrieren.

Wechsel zu McLaren

In der Hypercar-Klasse soll Verstappen laut dem Briten für McLaren an den Start gehen und im Anschluss nach einem Jahr Formel-1-Pause im Cockpit von McLaren Platz nehmen, wo dann auch sein langjähriger Weggefährte und Renningenieur Gianpiero Lambiase das Ruder übernimmt. "Man kann verstehen, warum er diesen Schritt machen würde, weil er das Gefühl hat, dass es wahrscheinlich etwas Frisches ist. Etwas, das den Funken und die Spannung wieder entfachen würde, zu einem anderen Team zu gehen und die Herausforderung zu genießen, McLaren wieder ganz nach oben zu bringen."

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Noch dazu könnte Red Bull seinem Superstar in dem Fall, dass er nächstes Jahr nicht fahren will, auch kaum Steine in den Weg legen. Immer wieder wird berichtet, dass er nach der Saison seinen Vertrag beenden kann, sollte er in der Fahrer-Wertung nicht in den Top 3 gereiht sein. Davon ist der österreichische Bolide gerade meilenweit entfernt.