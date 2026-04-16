Formel-1-Legende packt über Michael Schumacher aus

Über 50 Jahre Formel 1: Journalist Roger Benoit teilt in seinem neuen Buch persönliche Einblicke und prägende Erlebnisse aus dem Motorsport.
Seit 1970 ist Roger Benoit als Journalist tätig und begleitet seither unter anderem die Rennen der Formel 1. Über Jahrzehnte hinweg sammelte er zahlreiche Geschichten aus dem Fahrerlager.
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Jahrzehnte an Erfahrung
Benoit arbeitet seit mehr als 50 Jahren beim Blick und erlebte in dieser Zeit viele besondere Momente rund um die Formel 1.
Geschichten aus dem Fahrerlager
Die Erlebnisse aus dieser Zeit hat er nun in seinem neuen Buch „Formel Wahnsinn“ zusammengefasst. Darin schildert er die wildesten Geschichten aus seiner Karriere.
Aussagen über Schumi
Auch über Michael Schumacher spricht Benoit offen. „Mit jedem Sieg wurde es mit Schumi schwieriger“, wird er zitiert. Der Journalist blickt damit auf eine lange Karriere im Motorsport zurück und gibt Einblicke in prägende Erlebnisse aus über fünf Jahrzehnten.