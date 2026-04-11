Liebes-Drama bei Cora Schumacher

Eigentlich wollte Cora Schumacher in den USA neu durchstarten, doch nun folgt das bittere Erwachen. Die 49-Jährige hat die Beziehung zu ihrem Freund Steven beendet, wie "Bild" berichtet. Sie erhebt Vorwürfe und spricht offen von Lügen sowie emotionaler Manipulation.

Cora Schumacher (49) ist wieder Single. Die Beziehung zu Steven Bo Bekendam, die im Oktober 2025 begann, ist offiziell Geschichte. Sie habe die Beziehung beendet, sagt sie im "Bild"-Interview. Nach dem großen Liebes-Glück im Jänner folgt nun die bittere Abrechnung. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher zieht nach schweren Enttäuschungen die Reißleine.

Vorwürfe wegen Manipulation

Laut Cora habe Steven sie belogen. Sie fühlte sich nach eigenen Angaben manipuliert und glaubt nun, er habe in ihr nur einen finanziellen Fluchtweg "aus seiner mittelmäßigen Realität" gesucht. Eigentlich wollte sie zu ihm nach Amerika ziehen, sogar von einer gemeinsamen Farm und Hochzeit war die Rede. "Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein", stellt sie nun im "Bild"-Interview klar.

Der Grund für das plötzliche Aus sind laut Cora auch andere Frauen, die sie vor Steven warnten. Besonders eine US-Amerikanerin namens Stephanie G. soll eine Rolle spielen. Cora habe während ihres Besuchs in den USA entsprechende Nachrichten auf seinem Handy entdeckt. Sie habe realisiert, dass er, "während er unseren Schritt vor den Altar plante, offenbar mindestens eine andere Frau im Schatten hielt", sagt Cora Schumacher.

Inzwischen sind alle gemeinsamen Fotos gelöscht und Stevens Nummer blockiert. Sie sehne sich nun nach einer ehrlichen Liebe auf Augenhöhe.