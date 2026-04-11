Justin Bieber bricht mit Coachella-Show alle Rekorde

Darauf haben Millionen Fans jahrelang gewartet: Justin Bieber kehrt endlich auf die ganz große Bühne zurück. Nach einer langen Pause wegen gesundheitlicher Probleme und der Konzentration auf seine kleine Familie wagt der Popstar nun den wohl wichtigsten Schritt seiner bisherigen Karriere.

Der Moment der Wahrheit rückt näher: Samstag, den 11. April, steht der 32-Jährige Superstar Justin Bieber als Headliner beim legendären Coachella-Festival im Scheinwerferlicht. Für seine zwei Headliner-Shows am Samstag und am Samstag, 18. April, soll der Kanadier eine Gage von 10 Millionen US-Dollar kassieren. Damit bricht er alle bisherigen Rekorde des Festivals. Der Druck ist jedoch enorm, da das Wüsten-Event als ultimativer Gradmesser für die Relevanz in der Popwelt gilt. Wer hier nicht überzeugt, kriegt das in der schnelllebigen Branche sofort zu spüren.

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Alte Hits auf Tiktok

Was genau auf der Setlist steht, bleibt offiziell ein Geheimnis, doch auf Tiktok kursieren bereits Videos von den Proben. Zu hören sind darin Klassiker wie "Baby", "Sorry" und "Where Are You Now". Fans hoffen zudem auf prominente Überraschungsgäste, da Justin für seine zahlreichen Kollaborationen bekannt ist. Erst kürzlich gab er bei einem geheimen Club-Gig in Los Angeles einen kleinen Vorgeschmack auf seine neue Performance.

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Neupositionierung als Familienvater

Seit seinem Rückzug im Jahr 2022 hat sich viel im Leben des Sängers verändert. Im August 2024 wurde er Vater von Jack Blues Bieber. Gemeinsam mit Ehefrau Hailey scheint er sich nun als gereifte Marke neu zu positionieren. Neben der Musik setzt er verstärkt auf öffentliche Präsenz und gemeinsame Projekte mit Haileys Beautylinie. Ob dieses Kapitel auch eine neue Welttournee einläutet, wird in den sozialen Netzwerken bereits heiß diskutiert.