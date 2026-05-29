Pizzera zur WM-Hymne: „Porno-Star, Waffe und Vizepräsident musste sein!“

Ganz Österreich im WM-Fieber. Jetzt liefert uns Paul Pizzera mit „Stripes And Stars” den Soundtrack zum Sommermärchen. Stadion-Rhythmen und pikante Texte inklusive. Das oe24-Interview zur WM-Hymne

Mit „Stripes And Stars” liefert AUT of ORDA, die Hitband von Paul Pizezra und Daniel Fellner, die Kulthymne zur WM. Eine Hommage an alle unsere 26 Team-Kicker inklusive. Von „You may have Britney, bitch – we’ve got Arnautovic.“ bis zu einem pikanten Reim von Romano Schmid auf Pornostar Riley Reid. Im oe24-Interview spricht Paul Pizzera über ...



… seinen WM-Song: Wir haben dafür die berühmtesten Personen, Sehenswürdigkeiten und Dinge der Amis verwendet. Dass man denen mit stolzgeschwellter Brust zeigt, wo es hingeht. Denn wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir brauchen uns nicht anscheißen und das Wichtigste ist: Den Kickern taugt es voll! Das ist eine Stadion Hymne. Wer sich ein vielgliedriges Tonwerk erwartet hat, der darf halt nicht ins Fußballstadion gehen. Es geht darum, dass es für alle verständlich ist, leicht zu singen ist und Schmäh hat.

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... seine Arbeitsweise. Ich habe wirklich erst letzte Woche den Team-Kader bekommen und dann allen 26 Spielern eine Textzeile gewidmet. Natürlich hatte man da schon einiges vorbereitet und ein paar Kicker wieder gestrichen. Um Gernot Trauner tut es mir leid, weil er einfach ein geiler Typ ist. Jetzt habe ich statt ihn eben Pauli Wanner auf Madonna gereimt.

… die Textzeile mit Porno-Star Riley Reid: Ein Porno-Star, eine Waffe und ein Vizepräsident. Das alles musste dabei sein. Das Lustige ist, dass mich jeder darauf anredet und jeder so tut, als würde er sie nicht kennen. Ich hätte natürlich auch Miami Heat auf Romano Schmid reimen können, aber das wäre mir dann zu viel Sport gewesen. Romano selbst hat sich dazu bei mir übrigens noch nicht gemeldet. Er ist ein Gentleman und genießt das Schweigen.

Das ist der Text von „Stripes and Stars“:



You may have Taylor Swift

but we've got Gregoritsch

You've got Kendrick Lamar

but we've got Alaba

You may have Britney, Bitch

We've got Arnautovic

You may have Riley Reid

We've got Romano Schmid

You've got the 49'ers

But we've got Koni Laimer

You may have stripes and stars

but we've got Sabitzer

You may have Macintosh

but we've got Stefan Posch

You may have Dr. Dre

We've got Phillipp Mwene

We know you've got John Cena

but we've got Philipp Lienhart

We know you've got Madonna

but we've got Pauli Wanner

You may have Lady Gaga

but we have Xaver Schlager

You may have stripes and stars

but we've got Baumgartner

You've got the Brooklyn Bridge

but we've got Flo Grillitsch

You may have Alcatraz

but we've got Alex Prass

Well you've got J.D. Vance

but we've got Patrick Pentz

You may have Jimmy Kimmel

but we've got Patrick Wimmer

You've got Demi Lovato

but we've got Kevin Danso

You may have stripes and stars

but we've got Nici Seiwald

You've got the D.E.A.

but we've got Wiegele

You may have Bradley Cooper

but we've got Affengruber

You may have Bezos Jeff

but we've got Zünder Schöpf

You've got the Star Wars Saga

but we've got Alex Schlager

You've got the Undertaker

We've got Chukwuemeka

You may have stripes and stars

but we've got Svoboda

You've got the Desert Eagle

but we've got Marco Friedl

You've got Buchannon Mitch

but we've got Kalajdzic

We know you've got John Wick

but we've got Coach Ralf Rangnick

You may have stripes and stars

but this is Austria

… die "andere" WM-Hymne von Frönk: Das habe ich noch nicht gehört. Aber generell gibt es ja ohnedies längst eine Fußball-Hymne gegen die man gar nicht antreten braucht: I am from Austria. Die wird ewig bleiben. Und das ist nur würdig und recht.

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…seinen WM-Plan: Ich werde es versuchen zu verfolgen, aber die Ankickzeiten sind schon heftig. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du um drei Uhr in der Früh Irak gegen Senegal anschaust, dann ist das kein Hobby mehr. Dann ist das eine Diagnose.

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… seinen WM-Tipp für Österreich: Wir sind cool. Wir haben was drauf. Es ist ein Turnier. Es geht alles. Das Wichtigste ist, und das hat diese Nationalmannschaft wieder geschafft, dass ein ganzes Land gemeinsam hofft und träumt. Ich traue uns alles zu und möchte einfach mitfiebern und wieder stolz wieder sein. Und das im positiven Sinne.

… Ralf Rangnick: Ich werde ihn beknien. Ich bin dem Mann so dankbar, dass ich alles verstehe, was er macht. Denn er hat so viel Gutes für uns getan. Wenn er wirklich zu Milan geht, dann sei es ihm vergönnt. Ich habe ihn auch in den Song eingebaut, denn er selbst ist dazu ja viel bescheiden. Und wer könnte Ralf Rangnick besser darstellen als Keanu Reeves in John Wick? Das ist ein absolut würdiges Gegenüber. Ich hoffe, dass ich noch ganz viele Lieder mit und für ihn spielen kann.

Interview: Thomas Zeidler-Künz