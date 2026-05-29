Pizzera zur WM-Hymne: „Porno-Star, Waffe und Vizepräsident musste sein!“

Ganz Österreich im WM-Fieber. Jetzt liefert uns Paul Pizzera mit „Stripes And Stars” den Soundtrack zum Sommermärchen. Stadion-Rhythmen und pikante Texte inklusive. Das oe24-Interview zur WM-Hymne
Mit „Stripes And Stars” liefert AUT of ORDA, die Hitband von Paul Pizezra und Daniel Fellner, die Kulthymne zur WM. Eine Hommage an alle unsere 26 Team-Kicker inklusive. Von „You may have Britney, bitch – we’ve got Arnautovic.“ bis zu einem pikanten Reim von Romano Schmid auf Pornostar Riley Reid. Im oe24-Interview spricht Paul Pizzera über ...
… seinen WM-Song: Wir haben dafür die berühmtesten Personen, Sehenswürdigkeiten und Dinge der Amis verwendet. Dass man denen mit stolzgeschwellter Brust zeigt, wo es hingeht. Denn wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir brauchen uns nicht anscheißen und das Wichtigste ist: Den Kickern taugt es voll! Das ist eine Stadion Hymne. Wer sich ein vielgliedriges Tonwerk erwartet hat, der darf halt nicht ins Fußballstadion gehen. Es geht darum, dass es für alle verständlich ist, leicht zu singen ist und Schmäh hat.
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... seine Arbeitsweise. Ich habe wirklich erst letzte Woche den Team-Kader bekommen und dann allen 26 Spielern eine Textzeile gewidmet. Natürlich hatte man da schon einiges vorbereitet und ein paar Kicker wieder gestrichen. Um Gernot Trauner tut es mir leid, weil er einfach ein geiler Typ ist. Jetzt habe ich statt ihn eben Pauli Wanner auf Madonna gereimt.
… die Textzeile mit Porno-Star Riley Reid: Ein Porno-Star, eine Waffe und ein Vizepräsident. Das alles musste dabei sein. Das Lustige ist, dass mich jeder darauf anredet und jeder so tut, als würde er sie nicht kennen. Ich hätte natürlich auch Miami Heat auf Romano Schmid reimen können, aber das wäre mir dann zu viel Sport gewesen. Romano selbst hat sich dazu bei mir übrigens noch nicht gemeldet. Er ist ein Gentleman und genießt das Schweigen.
Das ist der Text von „Stripes and Stars“:
You may have Taylor Swift
but we've got Gregoritsch
You've got Kendrick Lamar
but we've got Alaba
You may have Britney, Bitch
We've got Arnautovic
You may have Riley Reid
We've got Romano Schmid
You've got the 49'ers
But we've got Koni Laimer
You may have stripes and stars
but we've got Sabitzer
You may have Macintosh
but we've got Stefan Posch
You may have Dr. Dre
We've got Phillipp Mwene
We know you've got John Cena
but we've got Philipp Lienhart
We know you've got Madonna
but we've got Pauli Wanner
You may have Lady Gaga
but we have Xaver Schlager
You may have stripes and stars
but we've got Baumgartner
You've got the Brooklyn Bridge
but we've got Flo Grillitsch
You may have Alcatraz
but we've got Alex Prass
Well you've got J.D. Vance
but we've got Patrick Pentz
You may have Jimmy Kimmel
but we've got Patrick Wimmer
You've got Demi Lovato
but we've got Kevin Danso
You may have stripes and stars
but we've got Nici Seiwald
You've got the D.E.A.
but we've got Wiegele
You may have Bradley Cooper
but we've got Affengruber
You may have Bezos Jeff
but we've got Zünder Schöpf
You've got the Star Wars Saga
but we've got Alex Schlager
You've got the Undertaker
We've got Chukwuemeka
You may have stripes and stars
but we've got Svoboda
You've got the Desert Eagle
but we've got Marco Friedl
You've got Buchannon Mitch
but we've got Kalajdzic
We know you've got John Wick
but we've got Coach Ralf Rangnick
You may have stripes and stars
but this is Austria
… die "andere" WM-Hymne von Frönk: Das habe ich noch nicht gehört. Aber generell gibt es ja ohnedies längst eine Fußball-Hymne gegen die man gar nicht antreten braucht: I am from Austria. Die wird ewig bleiben. Und das ist nur würdig und recht.
…seinen WM-Plan: Ich werde es versuchen zu verfolgen, aber die Ankickzeiten sind schon heftig. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du um drei Uhr in der Früh Irak gegen Senegal anschaust, dann ist das kein Hobby mehr. Dann ist das eine Diagnose.
… seinen WM-Tipp für Österreich: Wir sind cool. Wir haben was drauf. Es ist ein Turnier. Es geht alles. Das Wichtigste ist, und das hat diese Nationalmannschaft wieder geschafft, dass ein ganzes Land gemeinsam hofft und träumt. Ich traue uns alles zu und möchte einfach mitfiebern und wieder stolz wieder sein. Und das im positiven Sinne.
… Ralf Rangnick: Ich werde ihn beknien. Ich bin dem Mann so dankbar, dass ich alles verstehe, was er macht. Denn er hat so viel Gutes für uns getan. Wenn er wirklich zu Milan geht, dann sei es ihm vergönnt. Ich habe ihn auch in den Song eingebaut, denn er selbst ist dazu ja viel bescheiden. Und wer könnte Ralf Rangnick besser darstellen als Keanu Reeves in John Wick? Das ist ein absolut würdiges Gegenüber. Ich hoffe, dass ich noch ganz viele Lieder mit und für ihn spielen kann.
Interview: Thomas Zeidler-Künz