WM-Premiere für Pizzera: Mit Song über Alaba, Arnie & Co.

Paul Pizzera liefert mit dem WM-Hit „Stripes And Stars“ eine Hymne an alle unsere 26 Team-Kicker. Die Premiere steigt Freitag früh im Ö3-Wecker.

Am Freitag um 6.40 Uhr früh wird das Pop-Geheimnis zur WM gelüftet. Paul Pizzera präsentiert im Ö3 Wecker bie Philipp Hansa unsere neue Fußball-Hymne „Stripes And Stars“, bei der er jeden unsere 26 Teamspieler namentlich erwähnt. „You’ve got Kendrick Lamar, but we’ve got Alaba“ oder „You may have Britney, bitch – we’ve got Arnautovic.“

Fünf unserer Team-Helden, auch Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Romano Schmid, den er auf Pornostar Riley Reid reimte, hat Pizzera für seine Hymne schon vorab verarbeitet. Auch für einen Teaser, der bei der Kaderpräsentation von Ralf Pagnick abgespielt wurde.

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Den Rest, von David Affengruber bis Ersatzgoalie Florian Wiegele, hat Pizzera erst nach der Bekanntgabe unserer WM Helden getextet „Ja, da haben wir ein bisschen gepokert, weil wir gedacht haben, die sind fix dabei, aber dann haben wir auch erst am Montag den finalen Kader gehabt und dann haben wir eben die restlichen reingehaut,“

Nachdem Pizzera ja mit AUT of ORDA ja mit „Hoch gwimma’s (n)imma „ schon die Hymne zur EURO 2024 lieferte, stellte ihn nun „Stripes And Stars“ vor ganz besondere Herausforderungen. „Also wir haben vorgebaut, quasi bausatzmäßig und dann haben wir noch alle reingebracht, die dann im Endeffekt nominiert worden sind.“

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Ein lyrischer Schnellschuss, der dem Fußball-Fan Pizzera das rot-weiß-rote Herz hoch gehen lässt. „Es ist einfach eine fette Scheibe. Es macht einfach Spaß und es hat Schmäh, es hat alles was Österreich hat.“