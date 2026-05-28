Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nehmen Sie sich an der eigenen Nase, statt den Partner zu kritisieren!

Nehmen Sie sich an der eigenen Nase, statt den Partner zu kritisieren! Beruf: Streitfragen vernünftig klären, nicht mit einer kämpferischen Haltung!

Streitfragen vernünftig klären, nicht mit einer kämpferischen Haltung! Fitness: Sie laufen Gefahr, sich zu überfordern. Ruhiger und überlegter voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nicht zu angriffslustig! Einfühlsame Gespräche erreichen sicher mehr.

Nicht zu angriffslustig! Einfühlsame Gespräche erreichen sicher mehr. Beruf: Bringen Sie Ihre Vorstellungen und Ansprüche lieber diplomatisch vor!

Bringen Sie Ihre Vorstellungen und Ansprüche lieber diplomatisch vor! Fitness: Cooler, vorsichtig, langsamer! Siekönnten auf Kollisionskurs geraten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gehen Sie in sich und denken Sie erst mal über Ihre Erwartungen nach!

Gehen Sie in sich und denken Sie erst mal über Ihre Erwartungen nach! Beruf: Finanzielle Bereinigungen stehen an. Setzen Sie sich mal klare Limits!

Finanzielle Bereinigungen stehen an. Setzen Sie sich mal klare Limits! Fitness: Immer mit der Ruhe! Voreilige Aktionen verschwenden zu viel Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Zeit, vorbehaltlos ja zu sagen oder wieder ganz eng zusammenzurücken.

Zeit, vorbehaltlos ja zu sagen oder wieder ganz eng zusammenzurücken. Beruf: Sichern Sie sich finanziell gut ab, bevor Sie an neue Ausgaben denken!

Sichern Sie sich finanziell gut ab, bevor Sie an neue Ausgaben denken! Fitness: Idealer Tag für Ihre Schönheit. Lassen Sie sich beraten und verwöhnen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Einen Schritt zurück und Eifersucht unbedingt aus dem Spiel lassen!

Einen Schritt zurück und Eifersucht unbedingt aus dem Spiel lassen! Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen, bleiben Sie diplomatisch!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen, bleiben Sie diplomatisch! Fitness: Betont defensiv durch den Tag! Tief durchatmen und Stress vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es geht um Loyalität und Hingabe. Höchste Zeit, mehr Gefühl zu zeigen.

Es geht um Loyalität und Hingabe. Höchste Zeit, mehr Gefühl zu zeigen. Beruf: Bloß nicht zu pragmatisch! Gehen Sie auf Befindlichkeiten anderer ein!

Bloß nicht zu pragmatisch! Gehen Sie auf Befindlichkeiten anderer ein! Fitness: Vertrauen Sie lieber auf Ihr Bauchgefühl und weniger auf den Kopf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Immer mit der Ruhe! Erst mal Verstand und Gefühl in Einklang bringen!

Immer mit der Ruhe! Erst mal Verstand und Gefühl in Einklang bringen! Beruf: Gründlicher nachzudenken und viel genauer nachzurechnen, lohnt sich.

Gründlicher nachzudenken und viel genauer nachzurechnen, lohnt sich. Fitness: Achten Sie gut auf Ihre Verdauung und damit auch auf Ihre Ernährung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Schluss mit Widerständen! Man liebt Sie bestimmt mehr als Sie denken.

Schluss mit Widerständen! Man liebt Sie bestimmt mehr als Sie denken. Beruf: Eine Chance, andere strategisch geschickt auf Ihre Seite zu ziehen.

Eine Chance, andere strategisch geschickt auf Ihre Seite zu ziehen. Fitness: Tempo drosseln, kleinere Schritte! Sie kriegen ohnehin Unterstützung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bloß nicht zu oberflächlich! Es geht um Gefühlstiefe statt Smalltalk.

Bloß nicht zu oberflächlich! Es geht um Gefühlstiefe statt Smalltalk. Beruf: Gehen Sie auf Ideen anderer ein! Das kann sich auch finanziell lohnen.

Gehen Sie auf Ideen anderer ein! Das kann sich auch finanziell lohnen. Fitness: Wer etwas langsamer vorgeht, kann sich bestimmt besser konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Aufräumen im Gefühlshaushalt! Hinterfragen Sie mal Ihre Ansprüche!

Aufräumen im Gefühlshaushalt! Hinterfragen Sie mal Ihre Ansprüche! Beruf: Nicht wieder auf stur schalten! Viel flexibler und kompromissbereit!

Nicht wieder auf stur schalten! Viel flexibler und kompromissbereit! Fitness: Innehalten! Gründlicheres Nachdenken bewahrt Sie vor unnötigem Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wie steht es wirklich um Ihre Gefühle? Prüfen Sie sich ganz ehrlich!

Wie steht es wirklich um Ihre Gefühle? Prüfen Sie sich ganz ehrlich! Beruf: Halten Sie sich strikt an Vorgaben! Das tut auch Ihren Finanzen gut.

Halten Sie sich strikt an Vorgaben! Das tut auch Ihren Finanzen gut. Fitness: Es wird sehr anstrengend. Pausen einlegen und Hilfe dankbar annehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Vertrauen Sie Ihrem Gefühl! Es darf innig und leidenschaftlich werden.

Vertrauen Sie Ihrem Gefühl! Es darf innig und leidenschaftlich werden. Beruf: Guter Tag für sinnvolle Investitionen. Kalkulieren Sie nur sehr genau!

Guter Tag für sinnvolle Investitionen. Kalkulieren Sie nur sehr genau! Fitness: Maximale Motivation. Halten Sie sich trotzdem an vernünftige Grenzen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.