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Jennifer Lopez
© Getty Images

Filmpremiere in L.A.

Gewagtes Naked Dress: Jennifer Lopez begeistert in Hauch von Nichts

27.05.26, 10:18
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Jennifer Lopez begeisterte bei ihrer neuesten Filmpremiere in Los Angeles mit einem Kleid, das heißer war als die kalifornische Sonne. Alle Augen waren nur auf ihr Dekolleté gerichtet.

Jennifer Lopez sorgte bei der Premiere ihres neuen Netflix-Films "Office Romance" in Los Angeles für Aufsehen. Gemeinsam mit Co-Star Brett Goldstein präsentierte sie nicht nur den Film, sondern auch ein atemberaubendes Outfit.

Jennifer Lopez
© Getty Images

J.Lo im heißen Naked-Dress

In einer aufsehenerregenden Robe schritt J.Lo über den roten Teppich. Das trägerlose Kleid mit XXL-Schleppe spannte sich eng um ihre Kurven, doch der eigentliche Hingucker war das Oberteil: Ein transparenter Stoff enthüllte fast alles und verdeckte nur mit knapper Not ihre Nippel. 

Jennifer Lopez
© Getty Images

Neuer Lover? 

Als wäre das Outfit nicht schon heiß genug, sorgte auch ihr Co-Star Brett Goldstein für knisternde Momente. Er bewertete einen Filmkuss mit Lopez mit einer glatten "12 von 10". J.Lo selbst bezeichnete ihn schon vor Monaten als "besten Küsser". Kein Wunder, dass die Liebes-Gerüchte überkochen.

Jennifer Lopez
© Getty Images

Ob es zwischen Jennifer Lopez und Brett Goldstein tatsächlich funkte, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Ihr gemeinsamer Auftritt war jedenfalls die beste Werbung für ihre neue romantische Komödie und heizte die Gerüchteküche ordentlich an.

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