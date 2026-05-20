Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 116.20 aktien up +12.16% Andritz AG 74.00 aktien up +2.35% BAWAG Group AG 149.00 aktien up +1.09% CA Immobilien Anlagen AG 25.550 aktien up +1.19% DO & CO Aktiengesellschaft 183.60 aktien up +4.56% EVN AG 28.800 aktien down -0.35% Erste Group Bank AG 98.35 aktien up +1.24% Lenzing AG 24.100 aktien up +0.84% OMV AG 62.80 aktien down -1.34% Oesterreichische Post AG 31.300 aktien up +0.81% PORR AG 34.100 aktien down -1.45% Palfinger AG 34.000 aktien up +1.49% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.100 aktien up +2.44% SBO AG 34.500 aktien down -0.29% STRABAG SE 85.00 aktien down -1.16% UNIQA Insurance Group AG 16.620 aktien down -0.12% VERBUND AG Kat. A 59.90 aktien down -3.15% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.40 aktien down -0.92% Wienerberger AG 22.700 aktien up +1.61% voestalpine AG 45.680 aktien up +3.49%
  1. oe24.at
  2. Business
ryanair
© Getty

Düstere Aussichten

Ryanair-Boss mit Pleite-Ansage: "Airlines gehen Konkurs"

Von
20.05.26, 20:08
Teilen

Harte Worte vom Ryanair-Chef: Michael O'Leary sieht seine Airline voll auf Kurs, prophezeit der Konkurrenz wegen des Iran-Kriegs aber einen schweren Herbst und reihenweise Pleiten. 

Der Geschäftsführer von Ryanair, Michael O'Leary, ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Diese Woche hat sich der 65-jährige Manager in einem Fernsehinterview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gewohnt meinungsstark zu seiner eigenen Airline und dem Zustand der gesamten Flugbranche in Zeiten des Iran-Kriegs geäußert.

Seine Prognose für die Konkurrenz fällt dabei extrem düster aus.

Schwere Pleitewelle im Herbst

Der irische CEO sieht vor allem dann schwarz, wenn die Krise im Nahen Osten nicht rasch gelöst wird. „Wenn der Konflikt bis im September anhält, werden einige der unseriösen Airlines Konkurs gehen“, prophezeit O'Leary im Interview. Er rechne zwar damit, dass die Straße von Hormus, die wichtige Meerenge im Nahen Osten, bald wieder öffne. Sollte diese aber bis im Herbst geschlossen bleiben, sieht er für die Mitbewerber am Himmel kein Land mehr. „Dann werden in ganz Europa Fluggesellschaften in die Knie gehen“, doppelt O'Leary nach. Vor allem der ungarische Konkurrent Wizzair – der auch für viele Reisende aus Österreich eine wichtige Rolle spielt – und die Swiss-Schwester Air Baltic seien extrem gefährdet. Aber auch für Easyjet sieht er schwarz: Die Airline werde dieses Jahr keinen Gewinn einfahren.

Treibstoff als entscheidender Nachteil

Der Grund für den Vorteil von Ryanair liegt in der geschickten Absicherung der Treibstoffpreise, dem sogenannten „Hedging“. Die irische Billigairline kann dadurch bis im März nächsten Jahres 80 Prozent des Treibstoffs zu einem festgelegten Preis einkaufen und ist gegen Schwankungen beim Ölpreis geschützt. Die Konkurrenz hat hier schlecht vorgesorgt. Wizzair hat bis Ende Jahr nur 55 Prozent abgesichert und ist dem instabilen Ölmarkt stark ausgesetzt. Noch schlimmer steht es um Air Baltic, wo lediglich 10 Prozent abgesichert sind. Die lettische Regierung half im April zwar bereits mit einem Notkredit von 27 Millionen Franken aus, das Darlehen muss aber bereits im August zurückgezahlt werden. Wie gefährlich das ist, zeigt ein Blick in die USA: Anfang Mai stellte die Billigairline Spirit nach 34 Jahren den Flugbetrieb ein – 15.000 Angestellte verloren ihren Job.

Kaum Spielraum bei Preisen

Die steigenden Kerosinkosten an die Passagiere weiterzugeben, ist für die Anbieter kaum möglich. Laut dem Aviatik-Experten und HSG-Dozenten Andreas Wittmer ist das ein riesiges Problem für Unternehmen wie Wizzair. „Preiserhöhungen widersprechen dem Geschäftsmodell der Billigairlines“, so der 52-jährige Experte. Da diese ihre Kunden primär mit Tiefpreisen anlocken, gibt es kaum Spielraum für teurere Tickets. Erhöhen die Airlines die Preise zu stark, bleiben die Fluggäste sofort weg. Genau dann droht die finanzielle Schieflage, vor der der Ryanair-Chef nun warnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen