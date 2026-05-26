Mit 56 im Mini-Bikini: Jennifer Lopez macht alle sprachlos!

Mit 56 Jahren zeigt sich Jennifer Lopez am Pool so knackig wie eh und je: Im strahlend weißen Bikini präsentierte der Weltstar am amerikanischen Memorial Day seine beneidenswerten Bauchmuskeln.

Sie ist wahrlich nicht schüchtern, wenn es darum geht, ihren unglaublichen und jugendlichen Körper in Szene zu setzen. Zum amerikanischen Feiertag „Memorial Day“ ließ Superstar Jennifer Lopez nun wieder einmal alle Hüllen fallen: Die 56-jährige Hit-Garantin strippte für eine Pool-Party im Kreis ihrer Liebsten bis auf einen knappen, weißen Bikini herunter und präsentierte dabei stahlharte Bauchmuskeln, die neidisch machen.

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In einer luxuriösen Villa genoss „J.Lo“ die gemeinsame Zeit mit der Familie, tankte reichlich Sonne und setzte ihre atemberaubende Silhouette gekonnt in Szene. Am Beckenrand posierend, nippte Jennifer an einem Cocktail und arbeitete an ihrer Bräune. Für weitere Schnappschüsse warf sie sich später ein hübsches, weißes Sommerkleid über. Ihren Instagram-Post kommentierte der Weltstar mit emotionalen Worten: „Ich verbringe den Tag mit den Menschen, die ich liebe. Frohen Memorial Day euch allen!“

Mit ihrer freizügigen Feiertags-Sause ist die Sängerin in Hollywood übrigens in bester Gesellschaft: Die Traumfabrik feierte das lange Memorial-Day-Wochenende stilvoll mit Grillfesten im Garten und heißen Bikini-Fotoshoots. Auch andere Megastars wie Sofia Vergara, Vanessa Hudgens, Gwyneth Paltrow, Blanca Blanco, Miles Teller, Jane Seymour und Coco Austin ließen ihre Fans via Instagram an den fabelhaften Familien-Feierlichkeiten teilhaben.

Dieselbe Konfektionsgröße wie vor 25 Jahren!

Dass die Zeit an der „Hustlers“-Schauspielerin spurlos vorbeigeht, bewies sie erst Anfang dieser Woche. J.Lo lieferte den ultimativen Beweis, dass sie noch immer exakt dieselbe Kleidergröße hat wie vor einem Vierteljahrhundert!

Jennifer Lopez zeigt ihre Bauchmuskeln im weißen Bikini. © Instagram

Dafür schlüpfte sie in genau jene zweifarbige Schnür-Jeans von Versace, die sie bereits im Jahr 2001 in ihrem legendären Musikvideo zu „Ain’t It Funny“ getragen hatte. „Es sind dieselben aus dem Video“, schrieb sie mit einem lachenden Emoji auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Damals kombinierte die Schönheit aus der Bronx die Designer-Jeans noch mit einem schwarzen Crop-Top, um ihre durchtrainierte Körpermitte zu betonen. Im neuen Clip trug Jennifer ein weißes Mikro-Top – und bewies eindrucksvoll, dass ihr Bauch auch 25 Jahre später noch genauso makellos flach ist.