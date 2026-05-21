Volksfest St. Pölten lädt zu buntem Abenteuer

Von 22. bis 31. Mai 2026 ist wieder gute Laune angesagt, wenn sich Jung und Alt am "Rummler" treffen. Das Volksfest St. Pölten startet wieder mit Riesenrad, Ringelspiel und Spitzengastronomie.

Das Freiluftgelände beim VAZ St. Pölten verwandelt sich wieder in ein buntes Abenteuerland mit Autodrom, Zuckerwatte und Livemusik. Das alles gehört zum Volksfest wie der Schlüssel ins Schloss. Altbekanntes und Bewährtes, aber auch Neuerungen im Vergnügungspark und in der Gastrowelt erwarten die Besucher. Fixstarter am Fahrgeschäftehimmel: Breakdance und natürlich der Dauerbrenner - die Crazy Mouse und das Tagada - sind wieder zu Gast.

Feuerwerk, Essen und gute Unterhaltung

Das Green Line Feuerwerk der ARGE Volksfest powered by Wr. Städtische ist am Samstag, 23. Mai um 22.30 Uhr zu bewundern. Zum Volksfest gehören natürlich auch Essen, Trinken, gute Musik und Gespräche mit den Sitznachbarn dazu. Gastronomisch wird viel Abwechslung geboten, Live-Musik gibt es täglich auf der Bühne am Bacchushain - ein absolutes "must do" für die meisten Besucher. Selbstverständlich auch kulinarisch vertreten: die Gaststätte Figl, die guten Weine von Martin Rethaller. Cocktails und erfrischende Getränke bei Dusko Lukic inklusive. Der SC St. Pölten bietet zudem Spezialitäten vom Wild an. Das Duo Manuel Pemmer und Thomas Schuster sorgen für Cocktails und Longdrinks. Die SPG Harland/Spratzern lockt mit Feuerflecken. Abgerundet wird das Angebot mit bekannten Namen wie Fasslboden und Franky Edlinger’s Hacker-Pschorr.

Fahrgeschäfte und Feuerwerk: Das Volksfest wird spektakulär. © Bernd Berger

Und schon heißt es für acht Tage wieder: Fahrchips kaufen, einsteigen, zusteigen.