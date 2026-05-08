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ESC, Derby & Charity-Lauf: "Supersonntag" sorgt für Verkehrs-Chaos in Wien
© APA/HELMUT FOHRINGER

ÖAMTC warnt

ESC, Derby & Charity-Lauf: "Supersonntag" sorgt für Verkehrs-Chaos in Wien

08.05.26, 11:00
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Beim Wiener "Supersonntag" am 10. Mai starten mit Eurovision Song Contest, Wiener Derby und Wings for Life Run gleich drei Großveranstaltungen gleichzeitig - parallel dazu wird auch der Muttertag begangen. Vor diesem Hintergrund warnt der ÖAMTC vor Staus und Sperren in der Stadt.  

So manche Wiener Autolenkerinnen und -lenker müssen am Sonntag besonders geduldig sein: Mit dem ESC, dem Wings for Life Run und dem Wiener Stadtderby stehen gleich drei Großveranstaltungen in der Hauptstadt an. Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) machte am Freitag auf zahlreiche Straßensperren am Muttertag aufmerksam und empfahl, auf Öffis umzusteigen oder gleich großräumig über die Stadtautobahn einen Bogen um Wien zu machen.

Rapid Austria Derby
© GEPA

So wird wegen des Wings for Life Run bereits gegen 10.00 Uhr die Schönbrunner Schloßstraße ab der Kennedybrücke gesperrt. Die Ableitung des Fahrzeugverkehrs erfolge bereits am Hietzinger Kai ab Guldenbrücke nach Penzing und Hietzing. In weiterer Folge sollen zeitweise bis ca. 15.30 Uhr Hadikgasse, Linke Wienzeile, Ring, Franz-Josefs-Kai und die Lände bis zur Stadionbrücke, Praterstern, Lassallestraße und Reichsbrücke nicht befahrbar sein. Wegen des ESC und des Wings for Life Run wird auch der Ring zwischen Oper und Schottentor von 12.00 Uhr mittags bis nach Mitternacht gesperrt sein. Auf der Ausweichstrecke über die Zweierlinie befürchtete der ÖAMTC zwischen Schwarzenbergplatz und Votivkirche teils erhebliche Verzögerungen. Das Fußballderby Rapid gegen Austria wird ab 16.00 Uhr und nach 19.00 Uhr Verzögerungen auf der Westeinfahrt, der Linzer- und Hütteldorfer Straße sowie auf dem Flötzersteig mit sich bringen.

Wings for Life Run Wien
© Wings for Life Run

Das Wetter sollte jedenfalls für gute Stimmung sorgen: Insgesamt sollte der Sonntag sehr sonnig verlaufen, mit Temperaturen bis 26 Grad. Die Schauerneigung ist gering, es werden sich aber vereinzelt Quellwolken bilden. Allerdings frischt am Nachmittag Wind aus Südost auf, mit Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h. Der Störungseinfluss wird sich aber erst ab Montag bemerkbar machen.

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