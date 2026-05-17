Forschungstalk im Pub: Auf ein "Pint of Science"

Auf ein Bier mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern im nahe gelegenen Pub - dazu lädt auch heuer wieder eine Ausgabe des ursprünglich in England lancierten und seit einigen Jahren auch in Österreich umgesetzten Festivals "Pint of Science

Von 18. bis 20. Mai findet es auch in Lokalen und Cafés in Wien, Graz, Salzburg, St. Pölten, Innsbruck und Kufstein statt. "Wir holen die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm ins Wirtshaus - dorthin, wo Menschen ins Gespräch kommen", wurde Lisa Recnik, Leiterin von Pint of Science Austria, in einer Aussendung zitiert. Das Programm umfasst etwa 50 Veranstaltungen und Themen aus der Astrophysik und Neurowissenschaften bis hin zu Künstlicher Intelligenz und gesellschaftspolitischen Fragestellungen.

Im "Das Jetzt" in Hernals geht am Montag es etwa um Pilze als zentrale Akteure im Ökosystem. Sternenstaub und Exotische Atome stehen wiederum im "Anton Frank" in Währing im Mittelpunkt. Mit der Frage, welchen Einfluss der Klimawandel auf unser Leben noch bevor wir geboren werden hat, beschäftigt man sich im Club Berlin in der Inneren Stadt.

Das Publikum braucht keine Fachkenntnisse - die Vorträge sind an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet und bieten allen die Möglichkeit mit den Forschern in Kontakt zu kommen. Das Festival will eine Basis für Dialoge schaffen und Wissenschaft nahbar machen.