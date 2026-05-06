NÖ fördert jungen Forschergeist

Niederösterreich dreht den Geldhahn auf! Mit einem brandneuen Förderprogramm namens "Forschungsgeist in der Schule wecken" schießt das Land eine Viertelmillion Euro in Richtung Schulen – für Projekte rund um Künstliche Intelligenz und digitale Medien.

Das Prinzip ist simpel: Bis zu 16 Schulen können sich ein Stück vom Kuchen sichern – im Schnitt 16.000 Euro pro Projekt. Die Projekte sollen ein ganzes Schuljahr laufen. Bewerben können sich öffentliche Schulen und private Schulen mit Öffentlichkeitsrecht in ganz Niederösterreich. Der Start ist für das Wintersemester 2026/27 geplant.

Pernkopf legt sich ins Zeug

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) macht ordentlich Druck: „Wer die Wissenschaft gestaltet, gestaltet die Zukunft!" Für ihn ist klar – NÖ soll an die Spitze! Sein Ziel: KI als Chance positionieren, „nicht als Hürde". Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ist Feuer und Flamme: KI-Projekte sollen nicht nur Technik vermitteln, sondern auch Ethik, Verantwortung und kritisches Denken fördern. Klingt gut – aber schafft das wirklich eine Schulstunde pro Woche?

Was wird gefördert?

Gesucht werden Projekte, die digitale Technologien nicht blind anwenden, sondern kritisch hinterfragen. Interdisziplinäre Konzepte – also Technik trifft Soziales trifft Geistes­wissenschaft – sind besonders erwünscht. Am Ende des Schuljahres 2026/27 gibt's eine große Abschlussshow, bei der alle geförderten Projekte präsentiert werden.

Jetzt bewerben

Die Einreichung läuft bereits – alle Infos gibt's unter noe.gv.at/wissenschaft. Schnell sein lohnt sich – die Plätze sind begrenzt! Niederösterreich macht Ernst mit der digitalen Zukunft – die Frage ist nur: Ist eine Viertelmillion wirklich genug?