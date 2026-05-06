Großfahndung: Wieder Bankomat gesprengt

In der Nacht auf Mittwoch erschütterte eine heftige Detonation Neustift im Mühlviertel. Unbekannte sprengten im Ortszentrum einen Bankomaten und lösten damit einen massiven Polizeieinsatz aus.

Gegen 3:30 Uhr riss ein lauter Knall die Anwohner in Neustift aus dem Schlaf. Der oder die unbekannten Täter hatten es auf einen Geldautomaten mitten im Ort abgesehen. Die Wucht der Explosion war dabei so enorm, dass Trümmerteile aus Glas und Metall meterweit bis auf die angrenzende Straße geschleudert wurden.

Spurensicherung und Videoauswertung

Unmittelbar nach der Tat sicherten die Beamten den Einsatzort ab. Laut einer Sprecherin der Polizei werden derzeit bereits erste Videoaufnahmen aus der Umgebung ausgewertet. Die Ermittler erhoffen sich dadurch entscheidende Hinweise auf die Identität der Täter oder den genauen Ablauf der nächtlichen Sprengung.

Polizei startet massive Fahndung

Im gesamten Umfeld von Neustift läuft derzeit eine großangelegte Fahndung nach den Flüchtigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind in vollem Gange, wobei das betroffene Gebiet weiträumig kontrolliert wird. Aktuell liegen jedoch noch keine näheren Details zu möglichen Fluchtfahrzeugen oder der exakten Richtung vor, in die die Täter entkommen sind.