Pause für Sommer! Gewitterwalze rollt auf uns zu

In Österreich wird es unbeständig: Am Mittwoch ziehen kräftige Gewitter durch das Land. Eine herannahende Kaltfront lässt die Temperaturen vorübergehend sinken, bevor es am Wochenende wieder wärmer wird.

Der Alpenraum gerät heute unter den Einfluss eines Mitteleuropa-Tiefs, das mit einer südlichen Strömung zunächst milde Luftmassen nach Österreich bringt. Im Bergland im Süden und Westen bilden sich bereits ab Mittag Schauer und Gewitter, während es im Norden und Osten vorerst noch sonnig bleibt. Erst am Nachmittag ist vom Innviertel bis zum Waldviertel mit isolierten Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 16 und 27 Grad, wobei im Westen lebhafter Westwind auffrischt.

Kaltfront bringt Abkühlung

Am Donnerstag gelangt laut Ubimet vorübergehend kühlere Luft in das Bundesgebiet. Während sich im Osten und Südosten anfangs noch ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken hält, dominieren an der Alpennordseite von Beginn an dichte Wolkenfelder. Ab dem späten Vormittag gehen lokale Schauer nieder, am Nachmittag folgen im Bergland sowie im Norden und Osten weitere Gewitter. Die Temperaturen erreichen nur noch Maximalwerte zwischen 15 und 25 Grad.

Sonne kehrt langsam zurück

Der Freitag startet verbreitet trocken und mit sonnigen Auflockerungen, nachdem sich letzte Restwolken aufgelöst haben. Im Tagesverlauf ziehen im Osten Schleierwolken durch, während sich an den Nordalpen Quellwolken bilden, die lokale Schauer und Gewitter auslösen können. Bei schwachem bis mäßigem Ostwind steigen die Werte auf 17 bis 24 Grad an.

Freundliches Wetter am Wochenende

Am Samstag, 9. Mai, zeigt sich das Wetter nach der Auflösung morgendlicher Wolken von seiner freundlichen Seite. Primär an den Nordalpen können im Tagesverlauf noch vereinzelte Quellwolken zu Schauern führen, doch im restlichen Österreich bleibt es trocken und häufig sonnig. Mit Höchstwerten von 18 bis 25 Grad wird es pünktlich zum Wochenende wieder spürbar wärmer.