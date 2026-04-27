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Heidi Klum lässt in neuer Bademodenkollektion die Hüllen fallen
© Calzedonia

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Heidi Klum lässt in neuer Bademodenkollektion die Hüllen fallen

27.04.26, 11:05
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In der neuen Beachwear-Kampagne von Calzedonia zeigt sich Heidi Klum in absoluter Topform. Zwischen Pool, Palmen und blauem Himmel posiert sie in Malibu und beweist: Dieser Body ist immer noch eine Ansage

Jetzt kann der Sommer kommen! In der neuen Beachwear-Kampagne von Calzedonia zeigt sich Heidi Klum in absoluter Bestform. In Malibu posiert das Supermodel zwischen Pool, Palmen und endlosem Himmel und liefert genau das, was wir sehen wollen: heiße Looks und jede Menge Sommer-Feeling.

Heidi Klum lässt in neuer Bademodenkollektion die Hüllen fallen
© Calzedonia

Ikonische Location für ein einzigartiges Lebensgefühl 

Unter der kreativen Leitung von Thomas Hayo wird die ikonische Westküsten-Kulisse zur perfekten Bühne der Kampagne. Malibu steht hier für mehr als nur schöne Bilder: Freiheit, Leichtigkeit und ein Hauch Hollywood-Glam.

Auch die Kollektion hat einiges zu bieten. „Soft Shades“ setzt auf minimalistischen Chic mit zarten Stoffen und femininen Schnitten – clean, modern und super tragbar. Wer mehr Glam will, greift zu „Sequin Net“: Glitzernde Pailletten sorgen für funkelnde Highlights in der Sonne und machen jeden Beach-Look zum Hingucker.

Besonders figurbetont zeigt sich „Sophisticated Shine“. Das Bandeau-Top aus Jacquard-Stoff und die hoch geschnittene Bikinihose formen eine starke Silhouette. Für einen Hauch Exotik sorgt „Wild Jungle“ mit dezenten Blattmustern und goldenen Details, die dem Look das gewisse Extra geben.

Fazit: Heiße Kampagne, heiße Styles und heiße Heidi. Was will man mehr?

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