Candice Swanepoel rekelt sich in heißen Bikini-Looks

Das Supermodel begeistert schon lange mit ihrer eigenen Bikini-Brand "Tropic of C". Nun hat sie die heißeste Kollektion des Sommers in Kooperation mit Victoria's Secret gelaunched.

Der Sommer klopft an und wenn es nach Candice Swanepoel geht, wird er vor allem eines: verdammt heiß. Das Supermodel, das seit zwei Jahrzehnten für die Dessousmarke Victoria's Secret modelt, meldet sich jetzt mit einer besonders heißen Kollektion zurück. Gemeinsam mit Victoria's Secret präsentiert sie die dritte exklusive Kollektion ihrer nachhaltigen Swimwear-Brand Tropic of C. Die Bademodenkollektion trägt den Namen „Elemental“.

Candice Swanepoel entfacht mit neuer Kollektion den Sommer

Schon die ersten Bilder machen klar: Hier geht es nicht um schüchterne Strandmode. Swanepoel rekelt sich auf schroffen Felsen am Meer, die Haut von der Sonne geküsst, der Blick intensiv – pure Naturgewalt mit Sex-Appeal. Die Designs: Schimmernde Zweiteiler, aufregende Schlangenprints und Schnitte, die sich wie eine zweite Haut an den Körper schmiegen.

„Elemental“ setzt auf Gegensätze – Stärke trifft auf Sanftheit, Wildheit auf Eleganz. Die Kollektion spielt mit skulpturalen Silhouetten und fließenden Passformen, die jede Bewegung mitmachen. Oder, wie Swanepoel es selbst beschreibt: Mode für Frauen, die in ihrer eigenen Kraft stehen – ungezähmt, mühelos und ganz bei sich.

Dass sie weiß, wovon sie spricht, steht außer Frage. Die gebürtige Südafrikanerin wurde bereits mit 15 Jahren auf einem Flohmarkt in Durban entdeckt und schaffte 2010 den Sprung zum legendären Victoria’s-Secret-Engel. Zwei Jahrzehnte später ist sie nicht nur Model, sondern kreative Visionärin – und vor allem heißer denn je.

Mit ihrer neuen Kollektion liefert Swanepoel den ultimativen Beweis: Sommermode kann mehr als nur gut aussehen. Sie kann ein Statement sein. Und dieses hier schreit nach Sonne, Salz auf der Haut – und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein.