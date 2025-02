Opernball-Fauxpas: Candice Swanepoel in Weiß

Das ist tabu: Das Supermodel entschied sich für eine weiße Robe.

Wer am Opernball einen perfekten Auftritt hinlegen will, muss sich vorab gut über die Gepflogenheiten informieren. Eine bodenlange Robe für die Damen ist Pflicht - das ist das oberste Gebot. Aber das ist nicht die einzige Falle, in die Frau tappen kann. So sollte es nicht zu offenherzig sein und auch nicht zu schrill - schließlich handelt es sich um einen Staatsball.

Hautnah dabei - der Opernball im Live-Ticker!

Weiß geht nicht

Noch eine Regel gilt es zu beachten: Ein weißes Abendkleid ist ein absolutes No-Go. Denn die Farbe der Unschuld ist den Debütantinnen vorbehalten, die bei der Eröffnung tanzen. Diesen Fauxpas hat sich Supermodel Candice Swanepoel geleistet. Sie kam in einer weißen Robe aus glänzendem Stoff, die von Brandon Maxwell stammt. Schade, denn eigentlich wäre es ein gelungener Auftritt gewesen. Das Kleid ist elegant und hat mit dem schönen Cap ein tolles Extra. Dazu hat sie Schmuck von Swarovski angelegt - ihr Gastgeber.

Opernball 2025: Die schönsten Bilder 1/66

66/66 © Andreas Tischler Der erste Blick auf Leni Klum in ihrer glänzenden Robe. © Andreas Tischler Ein Fauxpas: Candice Swanepoel kam in Weiß zum Opernball. © Andreas Tischler Das Trio hinterm Opernball: Die Organisatorinnen Birgit Reitbauer, Susanne Athanasiadis und Maryam Yeganehfar. © Andreas Tischler Moderations-Debüt am Opernball: Sylvia Schneider in einer aufwendigen Eigenkreation. © Andreas Tischler Opernball-Moderatorin Mirjam Weichselbraun in JCH Juergen Christian Hoerl. © Andreas Tischler ORF-Moderatorin Teresa Vogl im Blumenkleid. © Andreas Tischler Maryam Yeganehfar und Birgit Reitbauer gehören dem Opernball-Organisationskomitee an. © Andreas Tischler Gastgeber: Bogdan Roščić und Susanne Athanasiadis. Zum ersten Mal ohne ihren Papa am Opernball: Jacky Lugner. © Andreas Tischler Aufregendes Rot: Larissa Marolt trägt Eva Poleschinski. © Andreas Tischler Lugner-Stargast Alec Monopoly, stilecht mit Zylinder. © Andreas Tischler Für den ORF im Einsatz: Lilian Klebow. Verliebt in der Oper: Corinna Kamper und "Dancing Stars"-Profi Danilo Campisi. © Andreas Tischler Ballettänzerin Rebecca Horner trägt eine florale Kreation von Cindy Fodor. oe24-Redakteurin Nathalie Martens traf Lugner-Gast Alec Monopoly. © Andreas Tischler Elegant: Sacher-Chefin Alexandra Winkler. © TZ Österreich/Fuhrich Freut sich schon auf ihren Auftritt in Erika Suess: Ekterina Mucha. © Andreas Tischler Larissa Marolt und Ferdinand Seebacher. Maxi Blaha. "Gossip Girl"-Star Ed Westwick in Partylaune. © Andreas Tischler Leni Klum wurde von Swarovski eingeladen. © Andreas Tischler Voller Elan: Moderator Andi Knoll. © Andreas Tischler Mit Haarschmuck aus der Eigenproduktion: Niki Osl. Mausi Lugner darf nicht fehlen. Will am Ball Gutes tun: Mike Krause, der Sohn von Peter Krause, mit Charity-Kunstaktion unterwegs. oe24-Reporterin Nathalie Martens beim Plausch mit Candice Swanepoel. © Andreas Tischler Schauspielerin Kristina Sprenger hat sich für Blau entschieden. © Andreas Tischler Stargäste aus Deutschland: Amira Aly, Bruce Darnell und Franziska Knuppe. © Andreas Tischler Kristina Worseg beweist Mut zur Farbe: Das Kleid wurde ihr auf den Leib geschneidert und von Streetart-Künstler Louis Morales gesprayt. © Andreas Tischler Amira kam auf Einladung der "Style Up Your Life"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss nach Wien. © Andreas Tischler Prinzessin Lilly zu Sayn Wittgenstein in Begleitung ihrer Tochter Lana Milona. Lilly trägt eine rote Robe von Anelia Pesche, Lana hat sich für Claus Tyler entschieden. © Andreas Tischler Schauspielerin Nina Proll. © Andreas Tischler Fesch im Frack: Bruce Darnell. © Andreas Tischler Schauspieler Ferdinand Seebacher besucht den Ball zum ersten Mal. © Andreas Tischler Amira Aly trägt Michelle Mason. © Andreas Tischler Traumrobe in Rot von Franziska Knuppe. © Andreas Tischler Schon in Walzerlaune: Sänger Sasha. Amira Pocher tanzt in Michelle Mason durch die Oper. Hoppala: Den Namen der Designerin wusste sie nicht. "Da muss ich mal ins Etikett schauen", beantwortete sie die Frage. Das Supermodel ist in einer Robe von Boscana unterwegs. © TZ Österreich/Fuhrich Das Verleger-Paar Mucha zählt zu den Stammgästen des Opernballs. © Andreas Tischler Cheers! Amira genießt ein Gläschen. © Instagram Die Wiener Society-Lady bei den Vorbereitungen. Der deutsche Sänger Sasha ist auch unter den Gästen. © Instagram Peter Klien macht im Frack eine gute Figur. © TZ Österreich/Fuhrich Adi Weiss und Michael Lameraner mit ihren Opernball-Gästen. © Andreas Tischler Matthias und Alexandra Winkler. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Instagram Kurt Faist und Claudia Kürzl sind bereit. © Instagram Das Kleid von Larissa Marolt hängt noch im Kasten. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © TZ Österreich/Fuhrich © TZ Österreich/Fuhrich © Andreas Tischler © Andreas Tischler Staatsopernchef Bogdan Roščić. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Lilian Klebow im Einsatz. © Andreas Tischler © Andreas Tischler Lilian Klebow und Teresa Vogl. © Andreas Tischler ORF-Dreamteam: Knoll & Weichselbraun. © Andreas Tischler

Die 36-jährige Südafrikanerin wusste es wohl nicht besser. Es ist schließlich ihr erster Opernball...