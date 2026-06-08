So sündhaft teuer waren Dua Lipas Hochzeits-Looks

Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner haben sich getraut. Nach einer geheimen Zeremonie in London ließ es das Paar auf Sizilien so richtig krachen. Die Kosten? Schwindelerregend. Die Gästeliste? Ein Who-is-Who Hollywoods.

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Nachdem sich das Paar vergangene Woche im engsten Familien- und Freundeskreis bei einer standesamtlichen Trauung in London ganz privat die Treue schwor, folgte nun Teil zwei: Ein dreitägiger, millionenschwerer Hochzeitsmarathon im malerischen Palermo. Doch was uns wirklich den Atem raubt: Die unfassbar luxuriösen Braut-Looks der Sängerin.

Die Millionen-Hochzeit auf Sizilien

Wer dachte, Dua Lipa würde bescheiden feiern, irrt gewaltig. Unglaubliche 1,5 Millionen Euro soll das rauschende Fest gekostet haben. Die Kulisse hätte romantischer nicht sein können: Die Hauptzeremonie fand in der historischen Villa Valguarnera aus dem 18. Jahrhundert statt, die nicht umsonst als das "kleine Versailles" Siziliens gilt.

Im prachtvollen Pavillon der Villa flossen Tränen der Rührung, als Elton John höchstpersönlich am Klavier saß und seinen Hit "Your Song" für das Brautpaar sang. Im Publikum? Eine Gästeliste von rund 200 VIPs, darunter Mega-Stars wie Adele, Shakira, Donatella Versace, Charli XCX, Joe Alwyn und Mark Ronson. Nach dem dreitägigen Party-Marathon zog sich das frischgebackene Ehepaar übrigens in das legendäre Luxushotel Villa Igiea zurück, um in Ruhe zu flittern.

Die Braut-Looks im Detail

Für eine Stilikone wie Dua Lipa reicht natürlich nicht ein Kleid. Die Sängerin trug gleich mehrere Kleider und scheute dabei keine Kosten.

Look 1: Londoner Chic mit Mega-Bling

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Für die geheime Zeremonie in ihrer Heimatstadt London setzte Dua auf pure Eleganz. Sie trug ein maßgeschneidertes Haute-Couture-Kleid aus dem Hause Schiaparelli, das eine wunderbare Hommage an den ikonischen Brautlook von Bianca Jagger aus dem Jahr 1971 war.

Das absolute Prunkstück: Ein atemberaubendes Serpenti-Collier von Bulgari, das ihren Hals zierte. Ein vergleichbares Modell aus dieser Kollektion wechselte kürzlich für unfassbare 567.000 US-Dollar den Besitzer.

Look 2: Gefiederte Glamour-Göttin in Palermo

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Beim Empfang der Gäste auf Sizilien am 5. Juni präsentierte Dua sich in einem maßgeschneiderten Traum von Bottega Veneta. Das weiße, ärmellose Neckholderkleid mit tiefem Rückenausschnitt bestach durch das markentypische Intrecciato-Flechtmuster. Der absolute Hingucker war jedoch der dramatische Meerjungfrauen-Rock, der komplett aus weißen Straußenfedern gefertigt war.

Dazu kombinierte sie eine Bottega Anidamo Leder-Clutch (Wert: ca. 2.900 Euro) und eine klassische Manchette-Uhr von Bulgari für sagenhafte 214.000 Euro!

Look 3: Boho-Braut beim Hochzeits-Brunch

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Nach einer wilden Partynacht bis in die frühen Morgenstunden stand am Sonntag der Hochzeitsbrunch an. Auch hier ließ Dua Lipas Styling keine Wünsche offen. Lässig erschien sie in einem fließenden, transparenten Spitzenkleid. Der luftig-leichte Stoff mit aufwendiger Blumenstickerei, tiefem V-Ausschnitt und verspielten Glockenärmeln mit Rüschen gab den Blick auf das Darunter frei: einen simplen, weißen Bikini.

Um den Beach-Bridal-Look perfekt zu machen, trug sie die verspielte Schwanentasche von Chloé (Preis: stolze 4.500 Euro) und funkelnden Goldschmuck.

Mit diesen Traumlooks beweist Dua Lipa: Sie ist definitiv bereit für das Eheleben.