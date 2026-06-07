Ja-Wort in Traumvilla
Dua Lipa: So lief ihre Millionen-Hochzeit
1,5 Millionen Pfund Kosten (ca. 1,74 Millionen Euro), 200 Illustre Gäste wie Donatella Versace, Charli XCX oder Elton John und fröhliches Treiben bis 6 Uhr früh das mit einem 10-minütigen Feuerwerk sein buntes Finale fand. Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) feierten am Samstag in der historischen Villa Valguarnera in Bagheria östlich von Palermo ihre Traumhochzeit. Bei Hochsicherheits-Vorkehrungen. Großräume Polizeisperren, Handy-Verbot. Auch für alle Kellner, und Überflug-Verbot. Die Security fing auch gleich zwei Drohnen ab!
Elton John spielte auf, Michelin-Chef ´Tony Lo Coco servierte das Dinner.
Zum Auftakt spielte gleich mal Elton John, der erst eine Stunde vorher mit Privatflieger aus England einjettete mit "Your Song" auf. Dann gab‘s eigens kreierte "D&C"-Fächer mit dem Spruch 'Stay mad with me forever' („Bleib für immer wütend auf mich“) für die Gäste, ein dreigängiges Dinner von Michelin-Chef Tony Lo Coco. und mit weißen Bändern verzierte Stühle für die Trauung im Garten. Dort nahmen auch Charli XCX mit ihrem Gatten George Daniel, Joe Alwyn, Mark Ronson Kevin Turner, Laura Vandall, Edgar Kerri oder Olivia Dean Platz
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200 Gäste feierten die Traumhochzeit.
Das Hochzeitskleid kam von Donatella Versace. Bzw. die Hochzeitskleider. Dua Lipa trug ja bei der Zeremonie ein“ 'funkelndes', mit Diamanten besetztes“ Kleid und tanzte dann in anderen Weißen bei der wilden Party ab.
Da waren Elton John und Donatella Versace schon nicht mehr dabei. “Elton und Donatella gingen nach dem Abendessen, sie blieben nicht für das Feuerwerk, und einige der älteren Gäste gingen kurz nach Mitternacht. Aber die Jüngeren feierten weiter, es gab eine Tanzfläche drinnen, aber dann zog die Afterparty drinnen weiter, wo DJs Musik spielten, und den Nachtarbeitern wurde gesagt, dass es bis 6 Uhr morgens weitergehen würde,' so ein Party-Insider.6 Tage nach der Standesamtlichen Trauung in der Marylebone Town Hall in London ließen es Dua Lipa und Callum Turner in Sizilien so richtig krachen.
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