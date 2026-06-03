Cartier lässt das Love Armband jetzt in Farbe funkeln

Der ikonische LOVE Armreif von Cartier bekommt ein glamouröses Update: Die neue Sonderedition setzt auf rosa Saphire, Tsavorite, Amethyste und Diamanten – und macht den Schmuckklassiker zum farbenfrohen Statement-Piece.

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Kaum ein Schmuckstück ist so unverwechselbar wie der LOVE Armreif von Cartier. Sein puristisches Design, die ikonischen Schrauben und seine Symbolik rund um Liebe und Verbundenheit haben ihn längst zum Kultobjekt gemacht. Jetzt zeigt sich der Klassiker von einer überraschend verspielten Seite: Cartier lanciert den LOVE Armreif als exklusive Sonderedition in sechs farbenprächtigen Neuinterpretationen.

Edelsteine statt Zurückhaltung

Ob komplett mit Edelsteinen besetzt oder mit farbigen Akzenten veredelt: Die neuen LOVE Armreife sind alles andere als leise. Drei Modelle präsentieren sich vollständig mit rosa Saphiren, blauen Saphiren oder Tsavorit-Granaten besetzt. Das sorgt für ein intensives Leuchten am Handgelenk und macht die Armreife zu echten Blickfängern.

Für noch mehr Strahlkraft ersetzen zehn Diamanten die charakteristischen LOVE Schrauben – ein Detail, das dem ikonischen Design eine besonders luxuriöse Note verleiht.

Farbverläufe mit Cartier-Signatur

Auch die weiteren drei Varianten spielen kunstvoll mit Farbe. Bei den Armreifen in Gelb- und Roségold treffen rosafarbene und gelbe Saphire auf orangefarbene Spessartit-Granaten, grüne Tsavorite und Amethyste. Die Weißgold-Version zeigt sich in kühleren Tönen und kombiniert Aquamarine, rosa und blaue Saphire, Tansanite und Amethyste.

Die Steine erscheinen in harmonischen Verläufen – von kräftigen Nuancen bis hin zu zarten Pastelltönen. Genau diese Mischung aus Präzision, Verspieltheit und Luxus macht den typischen Cartier-Stil aus.

Liebe, aber lauter

Mit der farbigen Sonderedition beweist Cartier, dass selbst die größten Schmuckklassiker immer wieder neu erzählt werden können. Der LOVE Armreif bleibt ein Symbol für große Gefühle – nur zeigt er sich jetzt mutiger, funkelnder und deutlich farbenfroher.