Die besten SOS-Tricks für glänzendes Sommerhaar

Während wir die warme Jahreszeit genießen, geraten unsere Haare oft unter Stress. UV-Strahlen, Salz- und Chlorwasser sowie Hitze setzen ihnen zu. Wir verraten, welche Fehler Sie vermeiden sollten und wie Ihre Mähne den Sommer gesund, glänzend und voller Kraft übersteht.

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Die intensive UV-Strahlung, das salzige Meerwasser und der Sprung in den chlorhaltigen Pool verlangen unseren Haaren einiges ab. Das Resultat kennen wir alle: Die Spitzen werden spröde, die Farbe verblasst und statt seidigen Beach Waves tragen wir plötzlich glanzloses Stroh auf dem Kopf. Aber keine Panik, bevor Sie zur Schere greifen: Mit der richtigen Pflege und ein paar cleveren Tricks bleibt Ihr Haar auch bei Rekordtemperaturen geschmeidig, gesund und strahlend schön.

Sonnenschutz nicht vergessen

Wir cremen unsere Haut ganz selbstverständlich ein, aber was ist mit unseren Haaren? UV-Strahlen greifen die äußere Schuppenschicht an, besonders coloriertes oder blondiertes Haar verliert schnell an Strahlkraft und wird brüchig.

Setzen Sie auf spezielle UV-Schutzsprays oder Leave-in-Produkte mit Lichtschutzfaktor. Diese legen sich wie ein unsichtbarer Film um jede Strähne.

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Extra-Tipp: Setzen Sie sich einen coolen Bucket Hat oder eine elegante Cap auf. Das sieht nicht nur stylisch aus, sondern schützt auch Ihre Kopfhaut vor fiesem Sonnenbrand.

Dem Haar Feuchtigkeit spenden

Nach einem Tag am Strand oder im Freibad lechzen Ihre Haare nach Feuchtigkeit. Salzwasser, Chlor und Hitze wirken wie kleine Schwämme, die dem Haar jede Feuchtigkeit entziehen. Milde Shampoos mit Zutaten wie Aloe Vera, Hyaluronsäure oder Panthenol sind jetzt absolute Must-haves. Vergessen Sie auf keinen Fall den Conditioner nach jeder Haarwäsche, um die Schuppenschicht zu schließen. Gönnen Sie Ihrer Mähne zudem einmal pro Woche eine tiefenwirksame Haarkur.

Nicht lufttrocknen lassen

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Es klingt so verlockend: Aus dem Wasser steigen und die Haare einfach im warmen Sommerwind trocknen lassen. Doch genau das ist einer der größten Fehler. Im nassen Zustand sind Haare extrem sensibel. Wenn dann noch Wind und starke Sonne dazukommen, raut die Struktur auf. Frizz und Haarbruch sind vorprogrammiert. Greifen Sie stattdessen zum Föhn, aber ganz wichtig: Schalten Sie unbedingt auf die kalte oder maximal lauwarme Stufe. Das schont die Haarstruktur und sorgt für extra Glanz.

Haaröl verwenden

Wenn wir Ihnen nur einen einzigen Tipp geben dürften, dann diesen: Kokosöl. Bevor Sie sich auf die Sonnenliege legen oder in die Fluten stürzen, massieren Sie eine kleine Menge in die Längen und Spitzen ein. Es wirkt wie ein natürliches Schutzschild, das Chlor und Salz einfach abblockt. Bonus: Es beugt Spliss vor und macht die Haare seidig weich.

Wenn es vom Strand direkt an die Beach-Bar geht, kneten Sie ein paar Tropfen Haaröl oder etwas Leave-in-Conditioner ins trockene Haar. Das killt Frizz in Sekunden und schützt vor austrocknender Klimaanlagen-Luft.