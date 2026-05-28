Cindy Crawford über das Älterwerden: „Ich versuche nicht, 20 zu sein“

Auch Supermodels sind nicht immun gegen die Zeit. Jetzt spricht die Laufsteg-Ikone Cindy Crawford so offen wie nie über das Älterwerden im Rampenlicht und über die Krankheit, mit der sie seit 10 Jahren heimlich kämpft.

Jahrzehntelang blickte sie von unzähligen Magazin-Covern und Plakatwänden auf uns herab, makellos, strahlend, perfekt. Cindy Crawford ist Nahaufnahmen gewohnt. Doch in einem neuen Exklusiv-Interview mit dem People-Magazin verrät die 60-Jährige nun: Auch ein Supermodel kämpft mit den Tücken des Alters. Ihre überraschende Diagnose? Blepharoptose, eine Erkrankung, die zu herabhängenden Augenlidern führt.

„Mein Gesicht ist erst um 9:00 Uhr richtig wach“

Vor rund zehn Jahren fing es an: Crawford bemerkte, dass ihr einst so strahlender Blick müde wirkte. Bei frühen Fotoshootings stieß sie an ihre Grenzen. „Ich kann so früh aufstehen, wie ihr wollt, aber mein Gesicht ist erst um 9:00 Uhr richtig wach. Also plant bitte keine Nahaufnahmen oder ähnliches ein“, erinnert sie sich an ihre Ansagen am Set, nachdem sie die 50 überschritten hatte.

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Die Situation ging sogar so weit, dass Visagisten ihre Augenlider anheben mussten, um überhaupt Make-up auftragen zu können. Ein unsichtbarer Kampf, den das Model acht Jahre führte.

Laut Experten der renommierten Cleveland Clinic tritt eine Blepharoptose auf, wenn der sogenannte Levator-Muskel, der für das Anheben des Lids verantwortlich ist, schwächelt. Je nach Schweregrad kann das nicht nur müde aussehen, sondern sogar das Sichtfeld einschränken. Oft scheint eine Operation der einzige Ausweg zu sein. Doch Cindy fand eine andere Lösung.

Die Geheimwaffe: Augentropfen statt Skalpell

Der Geheimtrick in Crawfords Beauty-Schrank heißt Upneeq. Vor etwa zwei Jahren empfahl ihr Hautarzt diese speziellen Augentropfen. Und die Wirkung ist beeindruckend: In weniger als fünf Minuten aktivieren die Tropfen den Levator-Muskel und sorgen für bis zu acht Stunden lang für einen offeneren, wacheren Blick.

Für Crawford ein absoluter Gamechanger: „Was ich daran liebe, ist, dass es keine große Verpflichtung ist“, schwärmt sie. „Man muss sich nicht unters Messer legen.“ Inzwischen gehören die Tropfen zu ihrer täglichen Routine, pünktlich um 9:30 Uhr morgens kommen sie zum Einsatz.

Neue Ära mit 60: „Ich versuche nicht, 20 zu sein“

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Im Februar hat Cindy Crawford ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ein Alter, das sie voller Freude und neuem Selbstbewusstsein annimmt. Die ständige Jagd nach ewiger Jugend hat sie hinter sich gelassen.

„Sehen Sie, ich versuche nicht, 20 oder 25 zu sein. Ich glaube, das ist die größte Veränderung in meiner Einstellung zur Schönheit“, resümiert das Model ehrlich. Ihr Ziel ist heute ein ganz anderes: „Ich möchte mich einfach wie die beste Version meiner selbst fühlen. Ich möchte nicht müde aussehen und nicht so wirken, als würde ich mich zu sehr anstrengen.“

Mit ihrer mutigen Offenheit beweist Cindy Crawford einmal mehr, warum sie ein echtes Vorbild ist. Denn am Ende des Tages geht es um mehr als nur um ein strahlendes Aussehen. Wie sie selbst so treffend sagt: „Wenn Frauen sich selbstbewusster fühlen, treten sie auch in der Welt selbstbewusster auf.“