An DIESER Krankheit leidet Supermodel Cindy Crawford

Model-Ikone Cindy Crawford spricht offen wie nie über das Älterwerden. Die 60-Jährige enthüllte nun, dass sie seit Jahren an einer Erkrankung leidet, die ihr vor allem bei Foto-Shootings zusetzt.

Das bekannte Supermodel, das seit Jahrzehnten die Modewelt prägt, sorgt mit einem ehrlichen Interview für Aufsehen. Gegenüber dem Magazin "People" machte Cindy Crawford ihre Erkrankung öffentlich. Sie leidet an Blepharoptosis, einer Schwächung des oberen Augenlids, bei der das Lid absackt und die Sehachse einengen kann. In Österreich und weltweit kennen Fans die Laufsteg-Legende für ihren makellosen Look, doch hinter den Kulissen kämpft Crawford mit den biologischen Veränderungen.

Probleme bei frühen Shootings

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Die Diagnose stellt die Model-Ikone vor allem bei der Arbeit vor Herausforderungen. Frühe Termine am Morgen seien besonders schwierig, da das Gesicht erst später bereit für die Kamera sei. "Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf – plant also keine Nahaufnahmen", erklärte Crawford ihren Teams bei Fotoproduktionen. Auf den Monitoren habe sie selbst gesehen, dass ihre Augen nicht mehr so strahlend wirkten wie früher. Zeitweise mussten Visagisten die Lider sogar hochhalten, um überhaupt Make-up auftragen zu können.

Muskel erschlafft im Alter

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Die medizinischen Hintergründe dieser Veränderung sind biologischer Natur. Dermatologin Dr. Dendy Engelman, die das Model selbst nicht behandelt, erklärte die Details: Mit den Jahren schwächt sich der Muskel ab, der für das Anheben des Oberlids zuständig ist. Zusammen mit dem Absinken der Augenbrauen führt dies zu einer optisch kleineren Augenöffnung. Für Crawford brachten erst verschreibungspflichtige Augentropfen eine Besserung, da sie das Lid vorübergehend anheben.

Herausforderungen durch das Altern

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Der Meilenstein zu ihrem 50. Geburtstag war für den Weltstar psychisch besonders belastend. Crawford gab zu, dass dieser Geburtstag der härteste für sie persönlich gewesen sei. Damals habe sie gedacht, dass daran nichts Mädchenhaftes mehr sei. Trotz der körperlichen Hürden blickt die 60-Jährige heute differenziert auf die Situation zurück. Das Altern bringe laut Crawford sowohl seine ganz eigenen Herausforderungen als auch seine Geschenke mit sich.