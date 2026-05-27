Beauty-OP-Drama: Gina-Lisa Lohfink hat Angst ihr Bein zu verlieren

Reality-Star Gina-Lisa Lohfink kämpft weiter mit schweren Folgen einer verpfuschten Beauty-OP. Jetzt spricht sie mit der "Bild"-Zeitung über neue Komplikationen und große Angst.

Mit zahlreichen Beauty-OPs wollte Gina-Lisa Lohfink die Zeichen der Zeit austricksen. Seit einer Po-OP 2023 in der Türkei kämpft der Reality-Star jedoch mit schweren gesundheitlichen Problemen. Gegenüber "Bild" sagt sie: „Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren!“ Im Januar wurde bekannt, dass eingespritztes Füllmaterial aus ihrem Po in die Oberschenkel gewandert war. Dabei handelt es sich laut Bericht um Aquafilling, einen Polyamidgel-Mix. Die Folgen waren starke Entzündungen, heftige Schmerzen und deformierte Beine.

Mehrere Eingriffe notwendig

In Deutschland entfernten Ärzte bei einer aufwendigen Operation große Mengen des künstlichen Gels aus ihrem Körper. Vor fünf Wochen musste Gina-Lisa erneut operiert werden. Dabei sollte das linke Bein stabilisiert und weitere Schäden verhindert werden. „Das hat gut geklappt“, erzählt der Reality-TV-Star. Doch nun bereitet ihr die andere Seite große Sorgen. „Aus meinem rechten Bein läuft wieder viel Eiter raus. Da ist ein Loch drin, in welchem noch Masse vom Aquafilling drin ist. Das ist auch für meine Ärzte, die wirklich top sind, eine richtige Herausforderung.“

© moni fellner

Wie es für Gina-Lisa Lohfink weitergeht, bleibt derzeit offen.