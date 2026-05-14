House of Magnum: Heidi Klum als Muse auf dem Catwalk

Glanzvoller Auftritt an der Croisette: Bei der ersten „House of Magnum“ Fashion Show in Cannes sorgte Heidi Klum für den krönenden Abschluss. Die Couture-Looks sind von Eissorten inspiriert.

Das internationale Film-Treffen in Cannes wurde am Donnerstag zum Schauplatz für ein außergewöhnliches Mode-Spektakel. Zur Eröffnung der globalen Kampagne „House of Magnum“ lud die Eismarke zu ihrer ersten eigenen Fashion Show. Kuratiert wurde das Event von Law Roach, der als einziger „Image-Architekt“ weltweit gilt und nun als neuer „Geschmacksarchitekt“ der Marke fungiert. Die Show brachte internationale Designer und Models zusammen, um die Verbindung von Genuss und High Fashion zu zelebrieren.

Stefanie Giesinger © Matt Crossick

Heidi Klum als Muse

Heidi Klum und Law Roach © Matt Crossick

Für den großen emotionalen Höhepunkt auf dem Laufsteg sorgte Heidi Klum. Als Muse von Law Roach schloss sie die Show in einem auffälligen Outfit der türkischen Designerin Raissa Vanessa ab, das farblich an die Sorte „La Pistache“ angelehnt war. Auch ihr Sohn Henry Samuel war Teil der Show. Er präsentierte einen Entwurf des Berliner Designers Danny Reinke, der in Handarbeit gefertigt wurde und optisch die neue Sorte „La Pêche“ interpretierte.

Internationale Designer in Cannes

Stefanie Giesinger © Matt Crossick

Neben den internationalen Größen setzte die Show auch starke Akzente aus dem deutschsprachigen Raum. Stefanie Giesinger zeigte eine Haute-Couture-Robe in verschiedenen Pistaziengrün-Tönen, die ebenfalls aus dem Atelier von Danny Reinke stammte. Die insgesamt acht beteiligten Ateliers nutzten ihre eigene kreative Linse, um das Universum der Marke im kulturellen Kontext ihres jeweiligen Heimatmarktes neu darzustellen und so filmischen Glamour an die Croisette zu bringen.

Ausblick auf Mode-Kooperationen

Henry Samu © Matt Crossick

Für Modefans gibt es zudem bereits einen Ausblick auf kommende Highlights. Nach der aktuellen Show in Cannes und einer vorangegangenen Kooperation mit dem Label Haderlump im Jänner steht bereits das nächste Projekt fest. Im Juni folgt eine Zusammenarbeit mit dem Label Ottolinger, womit die Marke ihren Fokus auf die Modewelt im gesamten deutschsprachigen Raum weiter festigt.