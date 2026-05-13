ESC-Eklat: Vier Israel-Störer aus der Stadthalle abgeführt

Beim ersten Halbfinale kam es, wie befürchtet zum großen ESC-Eklat.

Beim Beitrag von Israel störten Zuschauer in der Halle die ersten Takte des Songs. Noam Bettan stimmte seine Power-Ballade „Michelle“ an, doch einige Fans in der Stadthalle schrien Parolen wie „Free Palestine!“ und "Stop the Genocide" während des Intros.

Deutlich zu hören

Nach kurzer Zeit nahm der Song Fahrt auf, die Störaktion wurde von der Musik übertönt. Die Sprechchöre waren aber deutlich zu hören.

„Jeder, wie er will“. ORF-Moderator Andi Knoll meinte: „Das kann jeder deuten, wie er will.“

Insgesamt wurden vier Personen von den Securitys aus der Halle gezerrt. Während des Auftritts haben auch zahlreiche Zuschauer dem israelischen Vertreter den Rücken zugekehrt. Schon im letzten Jahr kam es zu ähnlichen Protesten und Störaktionen.

Nach dem Song gab es immerhin großen Applaus für den Beitrag aus Israel. Die Teilnahme Israels ist aufgrund des Nahost-Krieges höchst umstritten, führte sogar zum Boykott einiger Länder..