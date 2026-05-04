Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Vicky Leandros
© Getty Images

Ex-Sieger

Song Contest: ESC-Dinosaurier Leandros, Mutzke & Co heizen bei Finalshows ein

04.05.26, 10:47 | Aktualisiert: 04.05.26, 12:12
Teilen

Ehemalige Triumphatoren wie Vicky Leandros, Alexander Rybak und Ruslana angesagt

Die Finalshows des 70. Eurovision Song Contests in Wien bringen ein Aufgebot an erfolgsverwöhnten Gaststars mit sich: Neben der griechisch-deutschen Schlagerlegende Vicky Leandros, die den Bewerb 1972 für Luxemburg entscheiden konnte, wurden am Montag auch Auftritte der vormaligen Gewinneracts Alexander Rybak und Ruslana angekündigt. Zudem bereichern ehemalige Starter wie Kristian Kostov, Max Mutzke und Miriana Conte den Showteil.

Vicky Leandros
© getty

Vicky Leandros eröffnet erstes Halbfinale

Leandros wird das erste Semifinale am 12. Mai eröffnen, was für die Sängerin eine Rückkehr im doppelten Sinn bedeutet: Neben ihrem ESC-Sieg mit dem Titel "Après toi" nahm sie nämlich bereits 1967 für Luxemburg am Gesangswettbewerb teil - also just bei der ersten Ausgabe in Wien, die damals in der Hofburg über die Bühne gegangen ist. Ihren damaligen Song "L'amour est bleu" wird sie heuer in einem neuen Arrangement performen, wie der ORF in einer Aussendung mitteilte.

Max Mutzke
© Getty Images

Die Song Contest Bühne ist fertig

Die Song Contest Bühne ist fertig

© Zeidler

Gipfeltreffen der Altstars in der Stadthalle

Zum wahren Gipfeltreffen mutiert dann das große Finale am 16. Mai: Nicht nur entscheidet sich an diesem Tag, wer in JJs Fußstapfen treten und die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen wird, zudem treffen im Intervalact "Celebration", der als eines von drei Showelementen zur Überbrückung während der Votingphase dient, ESC-Altstars wie Rybak (2009 für Norwegen siegreich), Ruslana (sicherte 2004 der Ukraine den Sieg) oder der deutsche Sänger Mutzke aufeinander. Bereits zuvor waren für diese Reise durch die Song-Contest-Geschichte Verka Serduchka, Erika Vikman und Lordi angesagt worden. Und der heimische Electroswing-Kaiser Parov Stelar gestaltet den Intervalact mit einer Weltpremiere.

Da Musik und Gesang aber nicht alles ist, wartet das erste Semifinale auch noch mit einer besonderen Tanzeinlage auf: Die Vorarlberger Tanzgruppe Zurcaroh soll dabei "pure Show-Magie" versprühen, kündigte der ORF an. Die 2009 gegründete Formation kann demnach auf etliche Auftritte weltweit zurückblicken und verbinde Kraft, Präzision und Grazie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen