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Swarovski
© Screenshot/ORF

"Oh mein Gott"

Vici Swarovski von Grissemann gegrillt: "Fragt Grasser bei dir nach Geld?"

22.04.26, 14:23
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Das Studio von „Willkommen Österreich“ stand Dienstag ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest 2026. Die diesjährigen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski gaben Einblicke in die Show. 

Am Dienstag drehte sich bei Stermann und Grissemann alles um den bevorstehenden Mega-Event im Mai. Die beiden ESC-Moderatoren Victoria Swarovski  und Michael Ostrowski besuchten das Kult-Studio, um über die Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest 2026 zu sprechen. Dabei ging es jedoch nicht nur um die Musik.

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Offene Worte über Finanzen

Besonders Victoria Swarovski sorgte für Aufmerksamkeit, als das Gespräch auf persönlichere Themen lenkte. Die Moderatorin sprach offen über folgende Punkte:

  • Den Umgang mit ihrem berühmten Familiennamen
  • Die Erwartungen, die aufgrund ihrer Herkunft an sie gestellt werden
  • Das Thema Geld und ihre berufliche Einstellung 

Grissemann will es wissen

Keck wie er ist, fragte Grissemann dann nach der berühmt-berüchtigten Anverwandtschaft, nach Karl-Heinz Grasser. "Ist es so, dass der Karl-Heinz manchmal zu dir kommt und sagt: Victoria, kannst du mir ein bisschen was... mir geht's grad nicht so gut... Oder finden diese Gespräche gar nicht statt?" Vici ist das sichtlich unangenehm, sie sagt "Oh mein Gott" und sie stimmt zu: "Die finden gar nicht statt und dass sie selten zu Hause sei. Grissemann mutmaßt, dass Grasser vielleicht ein gewisses Maß an Reststolz habe...

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