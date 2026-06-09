Paris Worseg startet mit Streetwear und Shades durch

Gemeinsam mit Luca Venturini produziert der Sohn von Artur Worseg seit einem Jahr erfolgreich Kleidung und seit Kurzem auch coole Sonnenbrillen.

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Vor einem Jahr hatten die beiden Promi-Kids Paris Worseg und Luca Venturini die Idee ein Mode-Label zu gründen. Damals war es gerade mal ein Hoodie und ein T-Shirt, das es zum Start gab. Inzwischen ist die Kollektion stark gewachsen und die Jung-Unternehmer kommen mit immer neuen Ideen auf den Markt.

Highlight bei "Fashion For Europe"

Ihren neuesten Streich präsentierten Worseg und Venturini beim Song Contest. Bei der großen "Fashion For Europe"-Show im ESC-Village am Wiener Rathausplatz zeigten sie neben ihrer Mode auch erstmals das Must Have des Sommers. Gemeint ist ihre erste selbst designte Sonnenbrille "Milano".

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Lebenmittelpunkt in Spanien

Paris Worseg mit Begleitung, Stiefmama Kristina und Papa Artur © Andreas Tischler / Vienna Press

Produziert wird die Mode der "Valour Studios" in Spanien, wo Worseg die meiste Zeit auch lebt.