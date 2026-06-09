Schwanger? Gerüchte um Katy Perry & Trudeau

Bei ihrem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt legte der kanadische Politiker seine Hand auf den Bauch der Sängerin.

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Ein zärtlicher Moment und die Gerüchteküche brodelt: Bei der Weltpremiere ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris" am New Yorker Tribeca Festival sorgten Pop-Diva Katy Perry (41) und ihr Neuer, der kanadische Ex-Premier Justin Trudeau (54), für wildeste Spekulationen. Der Grund: Eine Geste, die sofort für Zündstoff sorgte.

Vor den Blitzlichtern der Fotografen legte Trudeau seine Hand innig auf den Bauch der Sängerin. Perry lächelte die Situation zwar professionell weg, zog die Hand des Ex-Politikers aber auffallend sanft, aber bestimmt wieder retour.

Ist da ein Baby im Anmarsch?

Im Netz überschlugen sich die Reaktionen binnen Minuten. Auf Instagram wurde die Szene sofort seziert: Verbirgt die Pop-Ikone etwa eine Schwangerschaft? "Ich weiß nicht, aber die Art, wie er seine Hand auf ihren Bauch legt – was denkt ihr?", fragte ein User. Ein anderer legte nach: "Schaut einfach, wie er die Hand auf ihren Bauch legt und sie sie wegnimmt. Könnte sie etwa schwanger sein?" Einige Beobachter vermuteten hinter der Aktion gar eine bewusste Inszenierung, um den Puls der Fans hochzujagen.

Die britische Daily Mail goss jedoch rasch Wasser in den Wein. Laut einem Insider aus dem Umfeld des Paares ist an den Baby-Gerüchten absolut nichts dran: "Justin und Katys Beziehung läuft super. Es gibt zuletzt Gerüchte, dass Katy schwanger ist – aber das stimmt nicht."

Patchwork im Liebesrausch

Komplett vom Tisch ist das Thema Nachwuchs für die Zukunft aber nicht. Die Quelle verriet weiter: "Sie ist nicht dagegen, aber die beiden befinden sich gerade in einer euphorischen Honeymoon-Phase und genießen das Leben miteinander."

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Für das Paar war es erst der zweite ganz große Red-Carpet-Auftritt. Dass es ernst ist, daraus macht Perry kein Geheimnis: Sie schwärmte bei der Premiere von Trudeau als der "Liebe meines Lebens". Gefunden haben sich die beiden im Sommer des Vorjahres – nur knapp einen Monat, nachdem sich Katy von Hollywood-Star Orlando Bloom (49) getrennt hatte, mit dem sie die Tochter Daisy Dove (5) teilt. Trudeau bringt seinerseits drei Kinder aus der 18-jährigen Ehe mit Ex-Frau Sophie Grégoire Trudeau in die Beziehung ein.