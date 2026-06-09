Ungestaut zum Nova Rock

Mehr als 200.000 Musikfans pilgern diese Woche wieder zum Nova Rock nach Nickelsdorf. Der ÖAMTC gibt Tipps, um Staus zu vermeiden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach über 300 Einsätzen im Vorjahr steht der mobile Pannenstützpunkt wieder bereit. „Wir sind auch auf den Anfahrtsrouten unterwegs, um lange Staus aufgrund defekter Fahrzeuge zu verhindern", sagt Pannenhelfer Andreas Müller.

Stau auf A4 droht

Den stärksten Anreiseverkehr erwarten Experten am Donnerstag (11. Juni). Bereits ab heute, 16 Uhr, können „Early Caravan"-Ticketinhaber anreisen. Der ÖAMTC warnt: Abrupte Spurwechsel unbedingt vermeiden – der linke Fahrstreifen muss für den Ungarn-Verkehr freibleiben! Die Zufahrt läuft grundsätzlich über die Abfahrt Nickelsdorf, bei hohem Verkehrsaufkommen alternativ über Mönchhof. Wer Besucher bringt oder abholt: nicht direkt ans Gelände fahren – am Sportplatz Nickelsdorf gibt es einen „Kiss and Ride"-Parkplatz mit Shuttlebus zum Haupteingang.

Tipp: Mit der Bahn stressfrei hin!

Es staut wieder. © APA/HELMUT FOHRINGER

Wer Stau und Parkplatzstress umgehen will, fährt am besten öffentlich. Festival-Sonderzüge verbinden Wien-Meidling direkt mit Nickelsdorf, Shuttlebusse pendeln zwischen Bahnhof und Gelände.

Kuriose Einsätze inklusive

Auf die Pannenhelfer warten hunderte Einsätze – die meisten erst bei der Heimfahrt. „Meist fällt erst knapp vor der Heimreise auf, dass der Autoschlüssel verschwunden ist oder die Batterie leer", schmunzelt Müller. Manchmal müssen sogar Leiterwagen, Kühlschränke oder Stromaggregate repariert werden. Und immer wieder verirren sich Besucher nach vier Festivaltagen auf den riesigen Parkplätzen – auch dann retten die Gelben Engel. Müllers Versprechen: „Wenn gar nichts mehr geht, stehen Clubmobile am Gelände bereit – die Mobilität ist auf jeden Fall gesichert."