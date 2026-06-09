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A4-Stau-Chaos droht

Ungestaut zum Nova Rock

ABD0011_20250615 - NICKELSDORF - ÖSTERREICH: Besucher vor der 'Blue Stage' im Rahmen des 'Nova Rock 2025' Festivals am Samstag, 14. Juni 2025 im burgenländischen Nickelsdorf. Das Festival findet vom Mittwoch, 11. Juni bis Samstag 14. Juni 2025 in Nickelsdorf statt. - FOTO: APA/FLORIAN WIESER
© APA/FLORIAN WIESER
Mehr als 200.000 Musikfans pilgern diese Woche wieder zum Nova Rock nach Nickelsdorf.  Der ÖAMTC gibt Tipps, um Staus zu vermeiden.
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Nach über 300 Einsätzen im Vorjahr steht der mobile Pannenstützpunkt wieder bereit. „Wir sind auch auf den Anfahrtsrouten unterwegs, um lange Staus aufgrund defekter Fahrzeuge zu verhindern", sagt Pannenhelfer Andreas Müller.

Stau auf A4 droht

Den stärksten Anreiseverkehr erwarten Experten am Donnerstag (11. Juni). Bereits ab heute, 16 Uhr, können „Early Caravan"-Ticketinhaber anreisen. Der ÖAMTC warnt: Abrupte Spurwechsel unbedingt vermeiden – der linke Fahrstreifen muss für den Ungarn-Verkehr freibleiben! Die Zufahrt läuft grundsätzlich über die Abfahrt Nickelsdorf, bei hohem Verkehrsaufkommen alternativ über Mönchhof. Wer Besucher bringt oder abholt: nicht direkt ans Gelände fahren – am Sportplatz Nickelsdorf gibt es einen „Kiss and Ride"-Parkplatz mit Shuttlebus zum Haupteingang.

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ABD0033_20260403 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen Verkehr / Stau / Fahrzeuge / Pkw / Stadtverkehr / Reiseverkehr / Osterverkehr / Spritverbrauch / Benzinpreise / Verkehrsaufkommen. Im Bild: Verkehrssituation in Wien aufgenommen am Freitag, 3. April 2026. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER
Es staut wieder. © APA/HELMUT FOHRINGER

Wer Stau und Parkplatzstress umgehen will, fährt am besten öffentlich. Festival-Sonderzüge verbinden Wien-Meidling direkt mit Nickelsdorf, Shuttlebusse pendeln zwischen Bahnhof und Gelände.

Kuriose Einsätze inklusive

Auf die Pannenhelfer warten hunderte Einsätze – die meisten erst bei der Heimfahrt. „Meist fällt erst knapp vor der Heimreise auf, dass der Autoschlüssel verschwunden ist oder die Batterie leer", schmunzelt Müller. Manchmal müssen sogar Leiterwagen, Kühlschränke oder Stromaggregate repariert werden. Und immer wieder verirren sich Besucher nach vier Festivaltagen auf den riesigen Parkplätzen – auch dann retten die Gelben Engel. Müllers Versprechen: „Wenn gar nichts mehr geht, stehen Clubmobile am Gelände bereit – die Mobilität ist auf jeden Fall gesichert."

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