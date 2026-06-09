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Österreich

Öko-Doppelhäuser

28 Familien in Payerbach bekommen Schlüssel

Bei der Schlüsselübergabe.
© Ecker
Freudiger Tag in Payerbach: In der Mühlhof Straße 31 hat die „Gewog Arthur Krupp" 14 geförderte Doppelhäuser mit insgesamt 28 Wohneinheiten übergeben.
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Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) persönlich überreichte gestern die Schlüssel. „Mit dieser Anlage schaffen wir leistbaren und zugleich qualitativ hochwertigen Wohnraum für Niederösterreichs Familien", betonte sie dabei.

Die Häuser in Massivbauweise punkten mit Eigengärten, Kellerersatzräumen und einem durchdachten Energiekonzept: Niedrigenergiehausstandard, Luftwärmepumpen mit Fußbodenheizung, Photovoltaik am Dach und 3-fach-Isolierverglasung halten die Energiekosten niedrig. Begrünte Dächer und klimafitte Grünanlagen – gestaltet gemeinsam mit „Natur im Garten" – runden das nachhaltige Gesamtbild ab. Gesamtkosten: rund 9,3 Millionen Euro.

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Neue Förderregeln seit Jänner 2026

Seit 1. Jänner 2026 gelten in Niederösterreich neue Wohnbauförderungsrichtlinien. Die wichtigsten Änderungen: Im Eigenheimbereich gibt es Förderungen für PV-Speicher und angepasste Heizwärmebedarfswerte. Bei Sanierungen kommen zusätzliche Förderungen etwa für Wohnraumlüftungen hinzu. Im großvolumigen Wohnbau wird auf ein reines Zuschussmodell umgestellt. Und: Die Einkommensgrenzen bei der Subjektförderung wurden angehoben, damit Bezieher trotz Gehaltserhöhungen ihre Wohnbeihilfe nicht verlieren.

„Mit all diesen Maßnahmen stärkt Niederösterreich die Leistbarkeit, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit des Wohnens im Land", so Teschl-Hofmeister abschließend.

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