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Karel Gotts (†80) Tochter singt jetzt auch

Karel Gott
© Getty Images
Ihr erstes Duett mit Papa Karel hatte Charlotte mit 13 Jahren. Jetzt veröffentlichte sie ihre erste eigene Single.
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Als "goldene Stimme von Prag" sang er sich unsterblich, sein Hit zur Kult-Serie "Die Biene Maja" ist bis heute ein generationenübergreifender Ohrwurm. Vor sieben Jahren verstarb Musik-Legende Karel Gott. Nun schickt sich seine Tochter Charlotte an, das schwere Erbe anzutreten und erobert das Rampenlicht.

Mit gerade einmal 20 Jahren wagt Charlotte Ella Gottová den Sprung ins Haifischbecken Musikgeschäft: Ihre Debütsingle "In Too Deep" ist ein moderner Popsong, mit dem sie radikal neue Wege geht. Gegenüber "Bild" erinnert sie sich an ihre Kindheit im Schatten des Giganten: "Ich bin durch meinen Vater in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen und wollte schon immer Sängerin werden. Ich war ein Jahr alt, als ich zum ersten Mal mit ihm in Deutschland auf der Bühne stand."

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Kampf gegen den Promi-Bonus

Die Leidenschaft für die Musik blieb, doch die junge Tschechin – die aus der Ehe von Karel Gott und Ivana Macháčková stammt – stellt unmissverständlich klar, dass sie kein reines "Promi-Kind" sein will: "Es ist mir heute wichtig, als Musikerin selbst etwas zu erreichen und nicht von den Erfolgen meines Vaters zu leben." Ein schweres Unterfangen, an dem im Schlager-Business schon viele gescheitert sind.

Dabei ist Charlotte kein unbeschriebenes Blatt. Bereits als Kind stand sie für Musicals auf der Bühne und vor der Kamera. Unvergessen bleibt ihr hochemotionales Duett "Srdce nehasnou" („Herzen erlöschen nicht“), das sie mit nur 13 Jahren gemeinsam mit ihrem schwerkranken Vater aufnahm. Nur wenige Monate später, im Jahr 2019, erlag Karel Gott seinem Krebsleiden.

"Wir waren einfach glücklich"

Der traurige Abschiedssong rührt die Fans bis heute zu Tränen. Charlotte blickt ohne Bitterkeit zurück: "Trotz des besonderen Zeitpunkts, als wir den Song zusammen aufgenommen haben, waren wir glücklich und haben einfach nur gemeinsam Musik gemacht und an nichts anderes gedacht."

Jetzt startet die 20-Jährige, die mit Schwester Nelly Sofie und zwei älteren Halbschwestern aufwuchs, solo durch. Ob sie den Fluch der "Tochter von" besiegen kann, wird sich zeigen – das Talent dafür hat sie jedenfalls im Blut.

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