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weil er Bier wollte

Papa setzte seinen Sohn (11) ans Steuer

© Getty Images
Weil er selbst bereits Alkohol getrunken hatte, setzte ein 36-Jähriger in Deutschland seinen erst elfjährigen Sohn ans Steuer.
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Der Vorfall ereignete sich in Oberkrämer im deutschen Bundesland Brandenburg. Zeugen bemerkten einen jungen Buben am Steuer eines Autos und verständigten umgehend die Polizei. Wenig später stoppten Beamte den Wagen.

Vater saß daneben

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erst elf Jahre alt war. Auf dem Beifahrersitz saß sein 36-jähriger Vater. Laut Polizei hatte der Mann seinen Sohn fahren lassen, weil er selbst bereits Alkohol konsumiert hatte.

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Ziel war die Tankstelle

Besonders brisant: Der Vater wollte offenbar nicht nach Hause, sondern zur Tankstelle. Dort soll er weiteren Alkohol kaufen wollen. Die ungewöhnliche Fahrt endete allerdings früher als geplant, weil die Polizei einschritt.

Atemtest verweigert

Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte der Mann laut Polizei ab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der elfjährige Bub blieb unverletzt.

Polizei mit klarem Fazit

Für die Ermittler ist der Fall alles andere als ein harmloser Ausrutscher. Kinder dürfen selbstverständlich kein Auto im öffentlichen Straßenverkehr lenken. Durch die Aktion wurden nicht nur Vater und Sohn, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

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