St. Pölten trauert um Ex-Vize Hans Kocevar

Am 8. Juni ist St. Pöltens ehemaliger Vizebürgermeister Hans Kocevar im 85. Lebensjahr verstorben.

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St. Pölten verliert eine seiner prägendsten Persönlichkeiten. Hans Kocevar, geboren am 18. März 1942 in St. Pölten, hat die Landeshauptstadt über Jahrzehnte mitgeformt wie kaum ein anderer.

Weg über den Gewerkschaftsbund

Der gelernte Maschinenschlosser und Dreher – ausgebildet bei der J.M. Voith AG – fand seinen Weg über die Sozialakademie und den Österreichischen Gewerkschaftsbund schließlich in die Reisebranche, wo er bei der Ruefa GmbH bis 2001 als Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung tätig war.

Seine eigentliche Lebensaufgabe aber war die Politik. Ab 1970 Mitglied des Gemeinderats, ab 1985 im Stadtsenat, übernahm Kocevar den Vorsitz im Personal-, Finanz- und Krankenhaus-Ausschuss. Von 1996 bis 2000 war er ständiger Vertreter des Bürgermeisters, bevor er Ende 2000 zum 1. Vizebürgermeister aufstieg – ein Amt, das er bis 2005 mit Engagement und Geradlinigkeit ausübte. Das Land Niederösterreich ehrte ihn mit dem Goldenen Ehrenzeichen, 2006 erhielt er den Ehrenring der Landeshauptstadt.

Bürgermeister Matthias Stadler würdigt seinen langjährigen Wegbegleiter mit bewegenden Worten: „Hans Kocevar hat den erfolgreichen St. Pöltner Weg nicht nur mitbegleitet, sondern ganz wesentlich mitgestaltet. St. Pölten verdankt seiner Mitarbeit, seinen Ideen und seiner pragmatischen Kompetenz vieles. Er war ein Kämpfer der alten Schule, der in seinem Leben viele Hürden genommen hat."

Als eine seiner bedeutendsten Leistungen gilt die Verhandlung zur Übergabe des Krankenhauses an das Land sowie die Weichenstellung für den Bau des Hauses M – Vorläufer des heutigen Universitätsklinikums. Hans Kocevar wird St. Pölten fehlen.