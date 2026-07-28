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art.baden: Eine Liebeserklärung an die Kunst

Drei Personen unterhalten sich vor farbenfrohen Gemälden in einer Kunstgalerie.
© Baden
Baden hat eine neue Bühne für Kunst. Mit art.baden feierte ein international ausgerichtetes Kunstformat seine Premiere und setzte damit spürbar neue Impulse.
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Rund 40 handverlesene Aussteller aus dem In- und Ausland verwandelten das Casino Baden in einen Ort der Sinnlichkeit und des Staunens – zeitgenössische Kunst traf auf Positionen der Klassischen Moderne und erlesene Werke aus dem Kunsthandel.

Premiere mit Herz: Baden verzaubert Kunstwelt

 Ins Leben gerufen wurde die Kunstmesse von Galerist Christopher Alan Lane, der damit weit mehr schuf als eine bloße Verkaufsplattform: einen Treffpunkt zum Verlieben – für Kunstschaffende, Galerien, Sammler und ein kunstversessenes Publikum, das sich nach echter Begegnung sehnt.

Wo Kunst und Begegnung sich verlieben

Im stimmungsvollen Ambiente des Casinos entstand von 24. bis 26. Juli ein dicht gewobener Begegnungsraum, in dem Kunst und Kunstmarkt zueinanderfanden. Hochwertige Galeriepräsentationen luden dazu ein, in unterschiedliche künstlerische Handschriften einzutauchen und aktuelle Entwicklungen mit allen Sinnen zu erfassen. Der Blick reichte dabei weit über die Gegenwart hinaus und schenkte auch der Klassischen Moderne sowie dem Kunsthandel eine glanzvolle Bühne.

Liebeserklärung

 „Baden steht seit jeher für Kultur, Begegnung und Offenheit. Mit der art.baden ist ein neues Format entstanden, das internationale Kunst nach Baden bringt und zugleich den persönlichen Austausch in den Mittelpunkt stellt", schwärmte Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP). Genau diese Verbindung aus Qualität, Ambiente und echter Begegnung passe hervorragend zur Stadt.

Leidenschaft

Über die reinen Präsentationen hinaus setzte die art.baden mit Artist Statements berührende Akzente, die aktuelle Tendenzen der bildenden Kunst hautnah erfahrbar machten. Ein richtungsweisender Talk zum Kunstmarkt rundete das Programm ab und beleuchtete mit Leidenschaft Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen einer Branche, die international vernetzt ist und doch vom persönlichen Kontakt lebt.

Fazit: Mit art.baden ist Baden eine Liebeserklärung an die Kunst gelungen – ein Fest der Begegnung, das Sammler, Galerien und Publikum gleichermaßen verzaubert hat.

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