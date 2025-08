Schäferhund sprang über Zaun und attackierte 27-Jährige

Eine schwere Hunde-Attacke erschüttert das Mühviertel.

Drama in Gramastetten: Dort war Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr eine 27-Jährige aus dem Bezirk Schärding mit ihrem Hund gerade spazieren. Dabei sprang plötzlich ein Schäferhunde über einen Gartenzaun und attackierte die junge Frau.

Sie wurde schwer am Oberschenkel verletzt. Eine Augenzeugin (14) aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, die gerade vor Ort war, eilte zur Hilfe und versuchte den Hund von dem Opfer wegzuziehen.

Der Vierbeiner ließ schließlich von seiner Attacke ab und konnte von seiner Besitzerin (68) wieder ins Haus gebracht werden. Die 27-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und musste nach einer Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden. Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Auch was mit dem Schäferhund passiert, ist noch unklar.