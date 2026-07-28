Die große Pfand-Bilanz: Alle Details

PET to PET recycelte 2026 bisher 17.100 Tonnen Flaschen. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum starken ersten Halbjahr 2025.

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Die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz im burgenländischen Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat im ersten Halbjahr 2026 rund 17.101 Tonnen Getränkeflaschen recycelt. Die Einführung des Einwegpfandsystems in Österreich habe auch im zweiten Jahr für einen "konsequenten Aufwärtstrend" im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren gesorgt, teilte das Unternehmen mit. An das erste Halbjahr 2025, unmittelbar nach der Einführung, kam man jedoch nicht ganz heran.

Markt für Sekundärrohstoffe weiter angespannt

Damals wurden 18.403 Tonnen im Ressourcenkreislauf gehalten, was für das erste Halbjahr 2026 einen Rückgang von sieben Prozent ergibt. Im Vergleich zu den Jahren zuvor - 2024 waren es 16.071 Tonnen - sei aber eine positive Entwicklung zu erkennen, hieß es. Insgesamt rechnen die Geschäftsführer Christian Strasser und Thomas Billes heuer mit einem besseren Jahresergebnis als 2025.

Der Markt für Recycling-PET stehe in Europa aber zunehmend unter Druck. "Sekundärrohstoffe sind stabil teurer als Primärrohstoffe. Die wirtschaftliche Lage zwingt immer mehr Unternehmen, alle Kostensenkungspotenziale zu nutzen", betonte Strasser. Aus seiner Sicht fehlen rechtliche Rahmenbedingungen wie verpflichtende Einsatzquoten, um Wettbewerbsverzerrungen bei nachhaltigem Verhalten zu verhindern. Kurzfristig habe sich die Situation am Sekundärrohstoffmarkt zwar entspannt, weil der Nahost-Konflikt zu einer starken Abflachung der beginnenden Konjunkturerholung und damit zu einem Preisschub bei Primärrohstoffen geführt habe. Mittlerweile gehe die Entwicklung aber wieder in Richtung des Vorkrisenniveaus, hielt Billes fest.

Bis kommenden Herbst ist bei PET to PET die Automatisierung der Ballendrahtentfernung geplant, die bisher manuell durchgeführt wurde. Außerdem sollen die Stapler, die im Außenbereich eingesetzt werden, wie jene im Innenbereich auf elektrischen Antrieb umgestellt werden.