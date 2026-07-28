Fetziges Day-Rave im Linzer Musikpavillon

Bei Day-Raves ist der Frauenanteil meist höher als in herkömmlichen Clubs.

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Linz. Bei der Gen Z boomen Technopartys, die tagsüber stattfinden. In Linz wird am Freitag, 31. Juli, deswegen bereits ab 16 Uhr im Musikpavillon auf der Donaulände getanzt. Veranstalter ist das DJ-Kollektiv Fetz.fm

"Uns verbindet die Leidenschaft für Musik, der Spaß am Auflegen und die Motivation, gemeinsam fetzige Partys zu schmeißen", beschreibt sich das Trio. "Unser Sound? Irgendwo zwischen Trance, Techno und Hardgroove – immer offen für Experimente!"

Das gemeinsame Ziel sei es, Orte der Freiheit und Freude zu schaffen – Räume, in denen alle willkommen sind und sich frei entfalten können. Orte, in denen Respekt selbstverständlich ist: no racism, no homophobia, no sexism.