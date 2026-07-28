Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

DONAULÄNDE

Fetziges Day-Rave im Linzer Musikpavillon

DJ-Kollektiv
© Mona Werner
Bei Day-Raves ist der Frauenanteil meist höher als in herkömmlichen Clubs.
OE24 auf Google bevorzugen

Linz. Bei der Gen Z boomen Technopartys, die tagsüber stattfinden. In Linz wird am Freitag, 31. Juli, deswegen bereits ab 16 Uhr im Musikpavillon auf der Donaulände getanzt. Veranstalter ist das DJ-Kollektiv Fetz.fm
"Uns verbindet die Leidenschaft für Musik, der Spaß am Auflegen und die Motivation, gemeinsam fetzige Partys zu schmeißen", beschreibt sich das Trio. "Unser Sound? Irgendwo zwischen Trance, Techno und Hardgroove – immer offen für Experimente!"

Auch interessant

Große Ehrung und Überraschung im Marchfelderhof

Präsidentenamt? Das sagt Schallenberg

Hundstage 2026: Diese Bauernregeln sagen den Rest des Jahres voraus

Das gemeinsame Ziel sei es, Orte der Freiheit und Freude zu schaffen – Räume, in denen alle willkommen sind und sich frei entfalten können. Orte, in denen Respekt selbstverständlich ist: no racism, no homophobia, no sexism.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt gibt es besonders neugierige Wölfe in OÖ

Erstes Rennen nach Tour de France traditionell in Wels

Reisegruppe rettet Frau aus Tulln

Börse Tokio schließt mit Aufschlägen

Vorsicht vor teurer WhatsApp-Falle

Fetziges Day-Rave im Linzer Musikpavillon

OÖVV Kundencenter übersiedelt in größten Busterminal von OÖ

Jugendliche landeten mit Auto in Bach

Magna will von Opel nichts mehr wissen

Österreich-Rundfahrt: Schwere Hagel-Schäden