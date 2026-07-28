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INNENSTADTKRITERIUM

Erstes Rennen nach Tour de France traditionell in Wels

Rundkurs
© Eisenbauer für Innenstadtkriterium
Der Mittwoch in Wels, drei Tage nach der Tour de France, ist ein Fixtermin im internationalen Radkalender. 
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An die 10.000 Zuschauer sorgen beim Welser Innenstadtkriterium am 29. Juli für Stimmung auf dem anspruchsvollen Kurs durch die Welser Innenstadt, um die absoluten Top-Stars des Radsports, Gregor Mühlberger, Felix Großschartner, Michael Gogl und Co., anzufeuern. Gogl ist der neue Österreichische Straßenstaatsmeister. Um 19 Uhr startet das Eliterennen mit 60 Runden.

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Premiere für Klangkriterium

Während auf der Strecke die Räder rollen, wird auf der Bühne gebattlet: Erstmals findet im Rahmen des Innenstadt­kriteriums Wels auch ein Band-Wettbewerb statt – das Welser Klangkriterium. Vier von einer Fachjury nominierte Bands treten gegeneinander an und haben jeweils 30 Minuten, um Jury und Publikum für sich zu gewinnen.

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