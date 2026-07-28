INNENSTADTKRITERIUM
Erstes Rennen nach Tour de France traditionell in Wels
An die 10.000 Zuschauer sorgen beim Welser Innenstadtkriterium am 29. Juli für Stimmung auf dem anspruchsvollen Kurs durch die Welser Innenstadt, um die absoluten Top-Stars des Radsports, Gregor Mühlberger, Felix Großschartner, Michael Gogl und Co., anzufeuern. Gogl ist der neue Österreichische Straßenstaatsmeister. Um 19 Uhr startet das Eliterennen mit 60 Runden.
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Premiere für Klangkriterium
Während auf der Strecke die Räder rollen, wird auf der Bühne gebattlet: Erstmals findet im Rahmen des Innenstadtkriteriums Wels auch ein Band-Wettbewerb statt – das Welser Klangkriterium. Vier von einer Fachjury nominierte Bands treten gegeneinander an und haben jeweils 30 Minuten, um Jury und Publikum für sich zu gewinnen.
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