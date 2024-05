"How I met your mother"-Star sticht 20 Mal auf Freundin ein

Der Schauspieler Nick Pasqual, unter anderem bekannt aus "How I met your mother" ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll seine Freundin niedergestochen haben.

Allie Shehorn (35), Maskenbildnerin aus Los Angeles, USA, soll von ihrem Freund, Schauspieler Nick Pasqual (34), mit 20 Messerstichen niedergestochen und zum Sterben in ihrem Haus zurückgelassen worden sein. Nur drei Tage zuvor hatte die 35-Jährige eine einstweilige Verfügung gegen Pasqual erwirkt.

Laut Medienberichten soll Pasqual um drei Uhr nachts Shehorn angeschrien haben und gesagt haben, dass er unter Alkoholeinfluss stehe. Er soll der 35-Jähirgen ins Gesicht geschlagen haben und sie an den Haaren gepackt haben, als sie versuchte vor ihm zu flüchten. Dabei soll sie mit dem Hinterkopf auf den Fußboden ausgeschlagen sein, so berichtet Shehorn. Shehorn gibt an, sich im Schlafzimmer einer Mitbewohnerin versteckt zu haben. Pasqual soll gedroht haben, die Tür einzuschlagen, woraufhin sie aufschloss. Er soll sie daraufhin erneut zu Boden gestoßen haben.

In ihrem Antrag zur Einstweiligen Verfügung gab Shehorn bereits eine Liste an Misshandlungen an, darunter Vergewaltigung, Schläge mit einem Gürtel und Würgegriffe. Bereits im Januar soll Pasqual die Frau mit einem Gürtel geschlagen, im März mehrere Türen eigetreten und sie im April gewürgt haben.

Allie Shehorn blutüberströmt im Schlafzimmer

Shehorn erholt sich nun im Krankenhaus und soll laut ihrer Mitbewohnerin Christine White "guter Dinge" sein. White hatte die 35-Jährige blutüberströmt in ihrem Schlafzimmer gefunden.

Pasqual, der angeblich bereits vorbestraft sein soll, wurde beim Versuch nach Mexiko auszureisen wegen versuchten Mordes, Hausfriedensbruch und häuslicher Gewalt festgenommen und angeklagt. Er soll nach LA ausgeliefert werden. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Schauspieler eine lebenslange Haftstrafe.