Das Bangen um den Schauspieler und Dschungelcamp-Star geht weiter. Sein Gesundheitszustand ist besorgniserregend

Gerade erst wurde Publikums-Liebling Heinz Hoenig an der Speiseröhre operiert. Die Operation hat er sogar gut überstanden. Doch die nächste Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten. Seine Ehefrau Annika (39) bestätigte gegenüber RTL, dass es ihrem Mann wieder schlechter gehe.

© Getty Images

Auf Grund seines Gesundheitszustands entschlossen sich die Ärzte, ihn ins künstliche Koma zu versetzen. Darüber hinaus wurde Hoenig für zwei Tage an eine Beatmungsmaschine angeschlossen. "Er war ja schon auf einem guten Weg, dass man ihn mobilisieren konnte, er an der Bettkante saß, gestanden hat", so seine Ehefrau. "Das Problem bei Heinz ist: Wenn jemand so lange liegt, gehen ganz viele Muskeln verloren, und der große Atemmuskel fällt irgendwann auch mehr oder weniger in sich zusammen. Dadurch hatte mein Mann Schwierigkeiten abzuhusten", erzählt sie weiter. Das war für die Ärzte auch ausschlaggebend, ihn künstlich zu beatmen.

Lesen Sie auch:

Aorta-OP weiterhin verschoben

Seit Mittwoch lassen die Ärzte Hoenig wieder langsam aufwachen. Die meiste Zeit verbringt der stark geschwächte Schauspieler aber damit zu schlafen. Auch die lebensrettende Operation an der Aorta muss immer wieder verschoben werden, da der Eingriff in seinem Zustand zu riskant wäre.

© RTL ×

Seine Frau hofft nun darauf, dass sie seine Werte stabilisieren und er endlich operiert werden kann. Bis es soweit ist, muss Hoenig aber erst selbstständig atmen können. Erst dann kann man über den Eingriff sprechen.

Spendensammlung für Behandlungskosten

Zu Hoenigs Gesundheitsdrama kommt auch, dass er nicht krankenversichert ist. Um die hohen Arztkosten bezahlen zu können, riefen Fans und Kollegen eine Spendenseite ins Leben. 170.000 Euro kamen dort bis jetzt zusammen. Das Ziel der Aktion liegt allerdings bei einer halben Million Euro.