Nach schwerer OP: Heinz Hoenig ist wieder ansprechbar!

Die Gattin des Schauspielers weilt Tag und Nacht an seiner Seite und darf sich über erste Erfolge freuen

Nach der stundenlangen Horror-OP, in der ihm die Speiseröhre entfernt wurde, ist TV-Star Heinz Hoenig (72) jetzt wieder ansprechbar. Bis Dienstagnachmittag war er aufgrund der Anäshesie nicht bei vollem Bewusstsein. Das berichtet der Sender RTL. Seine Gattin Annika Kärsten Hoenig (39) kann nach vielen schlaflosen Nächten endlich einmal aufatmen. Sie war Tag und Nacht an seinem Bett und wird ihn weiterhin begleiten.

Zustand dennoch kritisch

Dennoch sind die ersten frohen Botschaften mit Vorsicht zu genießen, denn Heinz Hoenig befindet sich in einer sensiblen Phase. Eine bakterielle Infektion beschädigte seinen 2012 gesetzten Stent am Herz, daher gab es eine Infektion, die auch für die zerstörte Aorta und das Loch in der entfernten Speiseröhre verantwortlich sein soll. Laut Medienberichten werde mindestens noch eine lebensrettende Operation notwendig sein. Aber erst, wenn er sich von der ersten erholt hat.