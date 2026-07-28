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Stärke 7,1

Tsunami-Alarm nach Mega-Beben in Japan

Stadtpanorama von Kumamoto mit vielen Gebäuden und Bergen im Hintergrund bei klarem Himmel.
© Getty Images
Ein Erdbeben der geschätzten Stärke 7,1 hat den Süden Japans erschüttert.
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Ein Erdbeben der geschätzten Stärke 7,1 hat den Süden Japans erschüttert. Die nationale Wetterbehörde gab eine Warnung vor Flutwellen von bis einem Meter Höhe aus. Das Bebenzentrum lag in der Region Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu in einer Tiefe von zehn Kilometern. Zu möglichen Schäden und Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Die Region Kumamoto war vor zehn Jahren von einem ebenfalls schweren Erdbeben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen waren dabei damals direkt ums Leben gekommen. Zehntausende weitere mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden. Zudem gab es schwere Schäden an Gebäuden, darunter an der berühmten Burg von Kumamoto.

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