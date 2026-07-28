Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Boom

NÖ-Wirtschaft auf Wachstumskurs

Vier Personen in Businesskleidung halten einen blauen Würfel mit der Aufschrift "eco plus".
© NLK Pfeiffer
957 neue oder gesicherte Arbeitsplätze verzeichnet Niederösterreich im ersten Halbjahr 2026. Möglich machten das 32 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen, die der ecoplus-Bereich Investorenservice & Wirtschaftsparks erfolgreich begleitete.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Projekte reichen von Raumfahrt über Bahntechnik bis Landwirtschaftstechnik.

Ansiedlungs-Boom: So viele Jobs schuf NÖ im ersten Halbjahr

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich erfreut: Jeder neue Betriebsstandort und jede Erweiterung bedeute mehr Arbeitsplätze, mehr Wertschöpfung und neue Chancen für die Regionen. Der Wirtschaftsstandort bleibe auch in herausfordernden Zeiten attraktiv.

Big Player / Von Raumfahrt bis Landwirtschaft: NÖ lockt Betriebe an

Zu den prominenten Neuzugängen zählt Beyond Gravity Austria in Berndorf, das Isolationssysteme für Satelliten fertigt. Stadler Austria eröffnete in Leopoldsdorf ein Wartungszentrum für Schienenfahrzeuge, die St. Pöltner AgriTech-Firma Ensemo setzt auf nachhaltige Saatgutentwicklung. Fuchs Metalltechnik baut in Opponitz einen neuen Produktionsstandort.

Wirtschaftsparks

Auch in den 16 ecoplus-Wirtschaftsparks brummt es: Die REWE Group modernisiert ihr Headquarter im IZ NÖ-Süd, Rhomberg Sersa Rail erweitert dort ihren Standort, in Wolkersdorf eröffnete Autohero. Rund 1.050 Firmen mit 25.380 Beschäftigten seien dort bereits ansässig, so Geschäftsführer Helmut Miernicki und Prokurist Bernhard Ebner.

Fazit: Niederösterreichs Wirtschaft wächst kräftig weiter – 957 Jobs in nur sechs Monaten sprechen für sich.

Auch interessant

Mann schleicht sich in AUA-Flieger – und verbringt dort die Nacht

Amazon-Bestseller: Akku-Staubsauger ist jetzt 44 % günstiger

Berliner-Terror Verdächtiger ist seit 2024 ausreisepflichtig

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sperre auf A1 bei Haag

Feuersturm im Bezirk St. Pölten

Rettung auf Gemeindealpe durch glücklichen Zufall

"Camp Tierschutz": Heugabel statt Smartphone

Störche, Sterne, Kräuterduft: Der August im NP Thayatal

Wer hat die Enten auf dem Gewissen?

HTL-Schüler bauen Radweg-Brücke

Mödlinger Weinfest für Herz, Genuss und Geselligkeit

100 Jahre Strandbad Baden: Torte und Geschichtssprung

NÖ-Wirtschaft auf Wachstumskurs