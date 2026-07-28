NÖ-Wirtschaft auf Wachstumskurs

957 neue oder gesicherte Arbeitsplätze verzeichnet Niederösterreich im ersten Halbjahr 2026. Möglich machten das 32 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen, die der ecoplus-Bereich Investorenservice & Wirtschaftsparks erfolgreich begleitete.

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Die Projekte reichen von Raumfahrt über Bahntechnik bis Landwirtschaftstechnik.

Ansiedlungs-Boom: So viele Jobs schuf NÖ im ersten Halbjahr

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich erfreut: Jeder neue Betriebsstandort und jede Erweiterung bedeute mehr Arbeitsplätze, mehr Wertschöpfung und neue Chancen für die Regionen. Der Wirtschaftsstandort bleibe auch in herausfordernden Zeiten attraktiv.

Big Player / Von Raumfahrt bis Landwirtschaft: NÖ lockt Betriebe an

Zu den prominenten Neuzugängen zählt Beyond Gravity Austria in Berndorf, das Isolationssysteme für Satelliten fertigt. Stadler Austria eröffnete in Leopoldsdorf ein Wartungszentrum für Schienenfahrzeuge, die St. Pöltner AgriTech-Firma Ensemo setzt auf nachhaltige Saatgutentwicklung. Fuchs Metalltechnik baut in Opponitz einen neuen Produktionsstandort.

Wirtschaftsparks

Auch in den 16 ecoplus-Wirtschaftsparks brummt es: Die REWE Group modernisiert ihr Headquarter im IZ NÖ-Süd, Rhomberg Sersa Rail erweitert dort ihren Standort, in Wolkersdorf eröffnete Autohero. Rund 1.050 Firmen mit 25.380 Beschäftigten seien dort bereits ansässig, so Geschäftsführer Helmut Miernicki und Prokurist Bernhard Ebner.

Fazit: Niederösterreichs Wirtschaft wächst kräftig weiter – 957 Jobs in nur sechs Monaten sprechen für sich.