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BAD GOISERN

Jugendliche landeten mit Auto in Bach

Auto in Bach
© FF Bad Goisern
Die Feuerwehr musste die Verletzten über die steile Böschung retten.
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Bad Goisern. Ein mit vier jungen Leuten besetzter Pkw ist am Montagabend in Bad Goisern (Bez. Gmunden) auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen gekommen und kopfüber in einen Bach gestürzt. Eine nachkommende Autolenkerin hatte den Unfall beobachtet und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr schnitt alle vier verletzten Wageninsassen aus dem am Dach liegenden Wrack, so die Polizei.

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Ein 17-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Der 20-jährige Lenker sowie eine 14- und eine 23-Jährige wurden vom Notarzt erstversorgt und anschließend ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

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