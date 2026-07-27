700 begeisterte Nachwuchsforscher bei den JKU Science Holidays

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Rund 700 Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren verbringen derzeit ihre Ferien in der Welt der Wissenschaft am Campus Auhof der Johannes Kepler Universität Linz. "Mit den JKU Science Holidays entlasten wir Eltern mit verlässlicher, leistbarer Betreuung und wecken gleichzeitig die Neugier auf Forschung. Vom eigenen Elektromotor im Technik-Workshop über magisch wirkende Experimente im Chemielabor bis zu unserer botanischen Entdeckungsreise bieten die JKU Science Holidays kindgerechte Einblicke in die aufregende Welt der Wissenschaft. Ich freue mich, dass die JKU Science Holidays bereits zum siebten Mal ein abwechslungsreiches und informatives Ferienprogramm bieten", so JKU Rektor Stefan Koch.

1.600 Anmeldungen

"Die Nachfrage an den JKU Science Holidays ist heuer mit mehr als 1.600 Anmeldungen wieder enorm. Das zeigt, wie groß der Bedarf an hochwertigen und leistbaren Betreuungsangeboten ist und bestätigt, wie neugierig Kinder auf die Welt der Wissenschaft sind", sagt Projektleiterin Bernadette Weinreich. Um dies nicht nur in den Ferien zu ermöglichen, biete die JKU ganzjährig und kostenlos Workshops für Schulklassen, Campus- und Institutsführungen, die Junge Kepler Uni im November, Workshops im Rahmen der JKU Young Scientists und Vorstellungen für Kinder und Jugendliche im JKU Zirkus des Wissens an.