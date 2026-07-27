FERIENAUSFLUG
Ennser Stadtturm: Hier bekommt man Weitblick
Enns. Bildungslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) verrät ein Lieblingsplatzerl von sich. "Ein echter Ferien-Geheimtipp in Oberösterreich ist der Stadtturm in Enns. Viele kennen das markante Wahrzeichen der ältesten Stadt Österreichs und bewundern es vom Stadtplatz aus – doch es lohnt sich in jedem Fall, den Turm auch von innen zu erkunden. Dabei lohnt sich der Aufstieg über die historischen Stufen ganz besonders. Oben angekommen eröffnet sich ein beeindruckender Panoramablick über die Dächer von Enns und die umliegende Landschaft", so Haberlander.
Auch interessant
"Wer noch tiefer in die Geschichte der ältesten Stadt Österreichs eintauchen möchte, sollte auch den Ennser Museen einen Besuch abstatten. Dort wird die bewegte Vergangenheit der Stadt auf spannende Art erlebbar."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden